Faits-divers Séquestration et actes de barbarie : Deux individus déférés ce vendredi

Fin juillet dernier, à Saint-André vers la Rivière du Mât, un jeune homme de 16 ans a été séquestré puis roué de coups de pied, de poing, mais aussi frappé avec un bâton. Des brûlures aux fesses lui ont été infligées avec un briquet, mais aussi des entailles sur d’autres parties du corps faites avec une arme blanche. Ses agresseurs lui ont également cassé des bouteilles de verre sur la tête. Alors qu'il était à l'agonie avec la mâchoire et le bras cassé, le jeune homme s'est vu asperger le visage de gaz lacrymogène. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 10 Septembre 2020 à 18:20 | Lu 3239 fois

L'enquête a été ouverte après signalement des médecins du GHER alors que 35 jours d’ITT ont été prescrits, a permis aux enquêteurs de remonter sur 4 individus, tous défavorablement connus de la justice. Il s'agit de 3 mineurs et d'un majeur qui lui, est en fuite.



Les raisons de ce déchaînement de violence restent pour le moment inconnues. La victime a pu identifier deux des trois agresseurs en garde à vue, le troisième a été relâché. La victime a également permis d'identifier un autre agresseur qui est lui aussi en fuite. En tout, le jeune confirme qu'ils étaient sept lors de son agression qui a duré plusieurs heures.



C'est la vidéo des sévices infligés, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux qui a permis aux policiers d'identifier les protagonistes de cette sinistre affaire. Muets comme des carpes, les deux mineurs en garde à vue seront déférés ce vendredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis en vue d'une ouverture d'information. Il s'avère que cette bande de jeunes délinquant est connue pour des faits de cambriolage et d'agression sur Saint-André. Il s'agirait de la même bande qui a agressé à coup de tête l'agent de la Transdev il y a plusieurs semaines.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur