Séquestration d'agents de la DAAF: Le procès des éleveurs Jean-Paul Bègue et des Lauret reporté

La totalité de l’audience de l’après-midi devait leur être consacrée. Au total, 14 délits sont reprochés aux éleveurs Jean-Paul Bègue, Mélusine et Georges Lauret et à un de leur soutien, Yannis Latchimy.



Pour qu'ils s'expliquent et donnent leur version des faits, il faudra cependant attendre le 4 juin prochain. Quelques mois accordés par les juges pour permettre à leurs avocats respectifs de préparer une "défense approfondie" dans un dossier technique qui relève du code rural", a demandé le conseil de Jean-Paul Bègue Me Amel Khlifi-Ethève. Ses consœurs - Me Séverine Ferrante pour Mélusine, Me Isabelle Lauret représentant Georges Lauret et Me Brigitte Hoarau pour Yannis Latchimy - n'ont également pas eu le temps de consulter le dossier ayant été saisies tardivement.



La procureure ne s'est pas opposée à cette demande de renvoi. La représentante de la société a tout de même rappelé qu'il était "important de juger rapidement" des faits relevant d'infractions pénales survenues il y a un an et demi.



Signalement pour mauvais traitements



Ce 29 juillet 2019 au soir, trois agents de la DAAF, à la demande du procureur de Saint-Pierre dans le cadre d’un signalement, sont intervenus sur l’exploitation des Lauret. A son arrivée, Georges Lauret a découvert une de ces vaches décédées alors qu’elle était vivante lors de son départ, avait-il assuré.



Pour le couple, il s’agit d’une violation de domicile. Jean-Paul Bègue, d’autres agriculteurs et des soutiens sont arrivés en renfort. Deux des trois agents sont retenus et passent la nuit sur l’exploitation des Lauret. Les agriculteurs demandent des explications. L’ADEFAR, les Gilets jaunes, le maire du Tampon et le directeur de la DAAF se sont également rendus sur place.