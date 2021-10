A la Une . Septuagénaire décapité à Agde : Le profil du suspect

Un homme de 51 ans a été interpellé et mis en examen suite au meurtre sauvage d'une femme de 77 ans dans l'Hérault. L'enquête a permis de déterminer que le quinquagénaire connaissait la victime. Par NP - Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 à 08:26

Le corps sans vie d'une septuagénaire a été retrouvé à son domicile à Agde mercredi. [Elle a été décapitée, sa tête était posée sur une table]urlblank:https://www.zinfos974.com/Agde-Une-septuagenaire-decapitee-chez-elle_a174370.html . Un suspect a été interpellé moins de 24 heures plus tard.



C'est son fils qui a donné l'alerte. Il avait pour habitude d'appeler sa mère le soir à 21 heures. Sans réponse, il a vérifié les images de vidéosurveillance. C'est alors qu'il a remarqué l'ombre d'un corps allongé et a appelé les secours, rapporte [France Info]urlblank:https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/retraitee-decapitee-a-agde-ce-que-l-on-sait-du-principal-suspect_4809973.html .



Un ancien employé viré



L'homme de 51 ans devenu suspect principal connaissait la victime. Il s'agit de l'ex-mari d'une ancienne femme de ménage de la septuagénaire.



Il était même venu travailler pour elle afin de faire des travaux. Mais la femme de 77 ans avait mis fin à leur collaboration car elle le soupçonnait d'avoir dérobé de l'argent.



L'homme s'était plus tard séparé de sa femme. Bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, il était sans emploi depuis quelques années.



Le suspect est aussi un ancien boxeur professionnel qui avait atteint la finale du championnat de France des poids légers.



Présent sur les listes électorales de droite et d'extrême-droite



Le quinquagénaire a été à plusieurs reprises aux élections municipales à Hautmont, sur la liste de l'UMP en 2008 et celle du Front National en 2014. Il avait été exclu du parti d'extrême-droite l'année suivante sans avoir été formellement adhérent.