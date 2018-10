Septembre 2018 : Des températures record pour la saison

Météo France publie son résumé climatologique pour le mois de septembre 2018. Un mois marqué par une pluviométrie légèrement excédentaire avec des températures record pour la saison.



Le Nord et l’Est ont en effet été bien arrosés. En revanche, le Sud Sauvage est très déficitaire ainsi que le SudOuest (pour de faibles quantités habituelles). ​Le bilan global de +5%.



Côté températures, l’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de +1,3°C (record depuis 1968). L’écart est de +1,4°C (record) pour les températures maximales et +1,2°C (2ème rang) pour les températures minimales.



Deuxième mois consécutif bien chaud



Des records ont encore été battus le mois dernier, note Météo France. Ont été relevées des températures maximales bien chaudes pour un mois de septembre sur plusieurs stations :



- Gillot-Aéroport (alt : 8 m) : +29.2°C le 23 (précédent record : +29.0°C le 25/09/1992 - début des mesures en 1953).



Il fait notamment très doux dans les Hauts où les températures maximales ont été égales ou supérieures à 20°C du 17 au 25 entre 1500 et 2300m d’altitude.



A la station de la Plaine des Cafres, l’écart à la normale 1981-2010 pour la température maximale est de +1.6°C (très proche du record de +1,7°C de septembre 2017).