Sept trésoreries publiques vont fermer à La Réunion

La carte de la géographie revisitée de la Direction régionale des finances publiques est apparue sur le site national de la Direction Générale des Finances Publiques jeudi soir avant d'être retiré brutalement vendredi matin.



La mauvaise manip’ n’a cependant pas échappé aux syndicats CGTR et Solidaires Finances Publiques. Le schéma dévoilé par erreur annonce la suppression de sept trésoreries. Celle de Saint-Paul, Saint-Benoît, Saint-Leu, Saint-Joseph, Sainte-Suzanne et le regroupement des 3 Trésoreries de Saint-Denis en une seule sont donc en sursis.



En contrepartie de ces fermetures, le plan programme la création de plus d’accueils de proximité. "Nous savons déjà que ce seront des coquilles vides sans agents de la DRFIP", craignent d’emblée Magali Billard et Stéphanie Cadet, les secrétaires départementales Solidaires et CGTR Finances publiques.



Bercy "ignore les besoins de la population réunionnaise"



"C'est un désastre pour l'accueil à La Réunion et les usagers. Ce transfert de mission se fera en effet vers les collectivités locales qui vont devoir faire un métier qui n'est pas le leur... C'est un désengagement total de l’État, sous couvert de modernisation, vers plus de dématérialisation, et de davantage de proximité qui ne sera que de l'affichage... C'est une dégradation sans précédent du service public des Finances Publiques avec pour seul but de supprimer des emplois et bloquer l'accès à nos services. Un tel mépris, une telle arrogance, mais aussi une totale ignorance des besoins de la population réunionnaise et une méconnaissance des activités de nos services sont inadmissibles", déclarent les deux organisations.



En "l’absence de concertation", l’intersyndicale promet de ne pas en rester là et prévoit de "mobiliser agents, usagers et élus locaux" pour "rejeter ce projet de restructuration inadapté à notre service public et à notre département."