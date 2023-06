Faits-divers Sept permis retirés par les gendarmes ce weekend

Les forces de l'ordre ont eu un weekend bien chargé avec les festivités du Sakifo dans le Sud. Les militaires se sont déployés sur les routes de l'île afin de sécuriser les principaux axes et continuer les contrôles des automobilistes. Par La rédaction - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 08:35

Le communiqué de la Gendarmerie de La Réunion :

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont été engagés sur de nombreux postes de contrôle routier, en vue de sécuriser le déplacement des familles Réunionnaises, sur les axes de l’île.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D INFRACTIONS : 77

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 7

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 7

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 9

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 12 dont 18 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 1

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 1

NOMBRE DE VITESSES : 27 dont 3 avec interception.

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 19

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 5

NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 1

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 13

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 5

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTIONS, INCIVILITÉS ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 13

Faits particuliers :



Samedi 03 juin 2023, de 22h00 à 02h30, les motocyclistes des BMO ST Paul et Rivière ST Louis, ont réalisé un service coordonné, sur le secteur de ST Louis, en vue d’un contrôle des conduites addictives, dans le créneau horaire des festivités du SAKIFO à ST Pierre. A cet effet, les militaires ont constaté 9 infractions, dont 6 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiants, 1 défaut de contrôle technique et 1 émission de fumée non conforme. 7 véhicules ont été immobilisés et 4 ont été placés en fourrière.



Les motocyclistes de l'EDSR de La Réunion ont organisé deux journées de sensibilisation à la sécurité routière pour les motards de l'île. Ces événements se sont déroulés le samedi 03 et le dimanche 04 juin 2023, où 30 pilotes se sont réunis sur le circuit Félix Guichard, dans l'Est, pour une journée dédiée à la prévention des risques routiers. L'événement comprenait une démonstration de maniabilité à basse vitesse sur une piste spécialement aménagée, ainsi qu'un rappel des principes fondamentaux de la trajectoire de sécurité. Les participants ont ensuite eu l'opportunité de mettre en pratique, des conseils de pilotage, sur routes ouvertes à la circulation. En 2022, près de 200 pilotes ont choisi de participer volontairement à ces journées de sensibilisation au risque routier. Ces initiatives témoignent d'une volonté partagée de rendre nos routes plus sûres. Samedi 03 juin 2023, de 22h00 à 02h30, les motocyclistes des BMO ST Paul et Rivière ST Louis, ont réalisé un service coordonné, sur le secteur de ST Louis, en vue d'un contrôle des conduites addictives, dans le créneau horaire des festivités du SAKIFO à ST Pierre. A cet effet, les militaires ont constaté 9 infractions, dont 6 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiants, 1 défaut de contrôle technique et 1 émission de fumée non conforme. 7 véhicules ont été immobilisés et 4 ont été placés en fourrière.