Sept mois de prison pour un adolescent ayant l'alcool mauvais

Un jeune homme de 19 ans a un peu trop forcé sur la bouteille de Bourbognac pendant la soirée d'anniversaire pour les 60 ans de sa mère. Il a donc menacé ses voisins avec un sabre, avec lesquels ils auraient déjà des problèmes. Il a ensuite été "placé en garde à vue à la gendarmerie pour violences sans blessures et menaces de morts".



Une fois sobre à la barre, il déclare dans les colonnes du JIR "ce soir-là, je ne suis pas allé à sa baie vitrée. J’étais simplement dans la rue et je n’ai pas apprécié qu’elle m’accuse de vol. Alors oui, je me suis emporté". Cependant sa mère, qui ne sait plus quoi faire de son fils, a confirmé ces vols.



Le Tribunal de Saint-Pierre s'est également rendu compte qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Son casier dispose déjà d'une condamnation pour violences. Il s’en était alors pris à son ex-concubine, toujours sur fond d’alcool.



Et cette dernière date seulement du 24 juillet dernier. C'est cette récidive très rapide qui a éveillé les magistrats. Considérant qu'il a aujourd'hui "dépassé les bornes", il écope de "sept mois de prison, dont trois révoqués de son précédent sursis, avec mandat de dépôt".