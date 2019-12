<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Sept cas de dengue confirmés dans l’île





Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture.



Dengue à La Réunion : l’été est là, appliquons les bons gestes



Avec 7 cas de dengue confirmés du 18 au 24 novembre 2019, la circulation de la dengue se poursuit sur l’île. L’arrivée de l’été austral et de ses conditions climatiques plus favorables au développement des moustiques laissent craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir.



Plus de 500 acteurs privés et publics de l’île se sont mobilisés, aux côtés des autorités sanitaires, à l’occasion de la journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue du 27 novembre 2019, pour relayer les messages de prévention au plus grand nombre.



Situation épidémiologique au 3 décembre 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France) Les cas de dengue rapportés sur les deux dernières semaines se situent dans les communes suivantes :



L’OUEST :

Saint-Paul

Saint-Leu

LE SUD :

Saint-Pierre

Saint-Joseph

Les Avirons

Saint-Louis

Étang Salé

L’EST :

Saint-André

Saint-Benoît

LE NORD :

Saint-Denis

Remerciements aux nombreux acteurs mobilisés

La journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue du 27 novembre 2019 a permis d’intensifier la mobilisation des acteurs réunionnais. Les messages de prévention ont été largement relayés par plus de 500 acteurs privés et publics de l’île, à l’aide de supports spécifiquement créés et mis à leur disposition pour l’occasion (affiches, spots radio, relai sur les réseaux sociaux…).



Cette journée de mobilisation a été particulièrement marquée par l’engagement du secteur privé de l’île. De nombreuses entreprises ont en effet montré leur investissement dans la lutte contre la dengue, en organisant des actions de sensibilisation auprès de leur personnel, de leur public et de la population.



Une cinquantaine d’entreprises ont signé une charte d’engagement de lutte contre la dengue proposée par l’ARS OI : actions spécifiques en lien avec l’activité de l’entreprise, gestion des risques de prolifération des moustiques que leur activité peut générer et relai des messages de prévention. Ce nombre ne cesse de croître depuis la tenue de cette journée départementale.



La Préfecture de La Réunion et l’ARS OI souhaitent remercier l’ensemble des acteurs investis, et notamment : les entreprises

les associations

toutes les communes de l’île ainsi que toutes les intercommunalités

les ambassadeurs des campagnes de communication

les services de l’Etat

les écoles, les collèges et les lycées

les établissements de santé et médico-sociaux

les services de La Région et du Département

les Pharmacies

les médias

les stations-services…

Aujourd’hui, la mobilisation active de tous reste essentielle avec l’arrivée des pluies et le retour de l’été austral. L’engagement collectif observé le 27 novembre dernier est le signe de la mobilisation croissante des réunionnais face à la circulation de la dengue sur notre territoire ; il doit continuer dans l’intérêt de tous.

