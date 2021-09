Rubrique sponsorisée Sept bonnes raisons d'isoler sa maison avec la ouate de cellulose

Avez-vous déjà expérimenté le confort d'une maison jouissant d'une bonne isolation thermique ou phonique? Un lieu où il fait frais l'été et bon l'hiver et où les bruits sont comme amortis? Des problèmes d'isolation peuvent réellement nuire à votre qualité de vie alors que des solutions écologiques existent. Voici sept bonnes raisons d'isoler sa maison avec la ouate de cellulose et de faire des économies. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 09:12





1) Isolation thermique

Grâce à son important déphasage ( 12 heures), la ouate de cellulose s'adapte aux climats des hauts et à celui des bas de La Réunion.



2) Confort

Cet isolant est très efficace pour régler les nuisances sonores, comme les bruits de route, de pluie sur la tôle ou de voisinage.



3) Mise en oeuvre

Grâce à l'expertise de



4) Compétitivité

Accéder à une isolation performante est aujourd'hui à la portée de tous avec les aides financières de la prime EDF et de la Prime Rénov.



5) Environnement

La ouate de cellulose est un isolant sourcé issu du recyclage. Elle consomme une faible énergie grise comparativement aux isolants traditionnels. Elle est donc vertueuse pour notre planète.



6) Performance

Choisir la ouate de cellulose c'est opter pour une isolation durable qui perdurera dans le temps sur plusieurs générations.



7) Traitement

La ouate de cellulose de



BOURBON ECOLOGIE ISOLATION

marine.bassoul@bie.re

02 62 35 70 70

https://www.bie.re/



