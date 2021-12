A la Une . "Sentinelle de la biodiversité", Valmyr Turbot est décédé

Il est connu pour son accueil hors du commun dans son gîte au Dimitile, riche de ses multiples expériences et des nombreux métiers qu’il a exercé. Agriculteur mais aussi musicien, Valmyr Turbot est décédé. Les hommages fleurissent sur les réseaux sociaux dont celui du maire de l’Entre-Deux pour lui rendre hommage. Par NP - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 17:31

L'hommage de Bachil Valy :



"Nombreux sont celles et ceux qu’il a accueillis dans sa modeste structure au Dimitile.



Valmyr Turbot était une de ses personnes qui savait guérir l’âme, le corps et l’esprit.

Il savait trouver les mots justes, les mots simples et drôles, oubliant peut-être ses propres maux pour placer autrui au cœur de sa bienveillance.



Chaleureux, rassurant, et aussi cuisinier hors pair, c’est en véritable sentinelle de la biodiversité, notamment celle du Dimitile, que Valmyr Turbot laisse derrière lui le doux souvenir d’un homme attachant et généreux.



Que son âme puisse parcourir à jamais les hauts sommets qu’il affectionnait tant.

Repose en paix mon brave".