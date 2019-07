Sensibilisez-vous au pique-nique zéro déchet

Les médiateurs du Territoire de la Côte Ouest (TCO) sillonneront l’ouest pendant les vacances afin de sensibiliser au pique-nique zéro déchet. Rendez-vous le dimanche 4 août 2019 à la Grotte du peuplement et à l’Étang de Saint-Paul.



Nous publions l’article du TCO relatif à cette actualité.



Dans les Bas ou dans les Hauts, retrouvez les médiateurs sur les aires de pique-nique, entre 9h30 et 15h30 :



Dimanche 4 août : Grotte du Peuplement et Étang de Saint-Paul

Une sensibilisation au pique-nique zéro déchet est également prévue du 15 juillet au 8 août, les lundis et jeudis, entre 9h et 14h, sur la plage de l’Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains au niveau du Camping Hermitage-Lagon.



Samedi 13 juillet : Parc Rosthon et aire de pique-nique de La Possession

Dimanche 21 juillet : Littoral Nord, au parc boisé et Place des cheminots au Port

Samedi 10 août : Littoral proche du jeu d’eau à Saint-Leu

Dimanche 11 août : Littoral et forêt de Trois-Bassins



Au programme, une sensibilisation ludique au pique-nique zéro déchet, des ateliers récup’ pour fabriquer des accessoires utiles à partir de tee-shirts (apportez vos vieux tee-shirts !!! ). Participez également au Jeu “Fort déchets”.



Objectif : vous informer aux bons gestes et toujours dans la bonne humeur ! Si vous aussi vous comptez profiter du grand air en famille, voici quelques astuces pour un pique-nique zéro déchet …



Laissez le maximum d’emballages chez vous et n’apportez que le nécessaire, pour que le pique-nique soit encore un plaisir dans le futur !