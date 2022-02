Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement scolaire dans les écoles Saint-Pauloise Ce lundi 7 février 2022 à Boucan, c’est une quarantaine d’enfants de l’école primaire Evenor Lucas, qui ont reçu la visite d’un trio hors-pair ! C’est composé de la Police Municipale, de la gendarmerie et d’un psychologue de l’éducation nationale, que les plus petits ont bénéficié d’une matinée de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement scolaire.

Un dispositif mis en place par la Police Municipale pour les 66 écoles. Une première pour Saint-Paul ! Après la mise à disposition d’interventions sur la sécurité routière avec la Police Municipale dans les écoles, Saint-Paul, « Ville Amie des Enfants », poursuit son accompagnement auprès des plus petits, avec des actions de sensibilisation sur le harcèlement scolaire, sur les 66 écoles du territoire. Un nouveau souffle qui permettra un meilleur suivi et encadrement, pour le bien des jeunes Saint-Paulois. Apprendre à accepter la différence des autres, ne pas banaliser les moqueries et libérer la parole, tous les élèves Saint-Paulois auront un accompagnement sur le long terme.



Le harcèlement sous toutes ses formes. Pour aujourd’hui, ce sont des marmay de CE2 et de CM1/CM2 qui ont appris ce qu’est le harcèlement au sens large du terme. Du harcèlement physique, moral et virtuel, les petits sont dorénavant bien rodés et prêt pour leur future entrée au collège. C’est d’ailleurs auprès des deux figures des forces de l’ordre et du psychologue de l’éducation nationale, que les élèves savent maintenant identifier ce qu’est un harcèlement et surtout, comment réagir en tant que harcelé ou en tant que témoin d’une victime de harcèlement.



Des numéros à disposition. Pour rappel, ce sont environ 700 000 enfants par an qui sont victimes de harcèlement en France. Des numéros d’urgence nationaux gratuits sont disponibles pour les familles et les victimes :

3020 : pour les situations de harcèlement ,du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. 3018 : pour les situations de cyberharcèlement, du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 et le samedi de 9h à 18h.





