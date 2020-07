Sensibilisation pique-nique zéro déchet | Les médiateurs viennent à votre rencontre pendant les vacances

Retrouvez les médiateurs sur les aires de pique-nique de l’Ouest, entre 10h et 15h :



Dimanche 26 juillet 2020 Saint-Paul : Front de mer (à côté du jet d’eau) | Grotte des premiers arrivants | Plage de l’Hermitage

Trois-Bassins : Dans les hauts, au niveau de l’église puis le long de la route forestière (entre 8h et 14h)

Saint-Leu : Front de mer (à côté du jet d’eau) | Aire de pique-nique de Stella Dimanche 9 août 2020 La Possession : Parc Rosthon |Aire de pique-nique de la Vierge | Aire de pique-nique centre-ville

Le Port : Littoral Nord





Si vous aussi vous comptez profiter du grand air en famille, voici un mémo pour un pique-nique zéro déchet …

Objectif de nos médiateurs : vous informer aux bons gestes et toujours dans la bonne humeur !Au programme, une sensibilisation ludique au pique-nique zéro déchet en itinérance.Si vous rencontrez nos médiateurs, partagez également avec eux vos astuces pour un pique-nique responsable. Et pour les partager plus largement avec les autres usagers, posez à leurs côtés pour une photo qui sera ensuite relayée sur nos réseaux sociaux 😉Pour que votre exemple soit suivi par tous…!