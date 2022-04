Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Sensibilisation des séniors face aux risques de la délinquance





Le Maire de la Ville, Bruno Domen et plusieurs élus ont également fait le déplacement.



L’opération menée par le CCAS en partenariat avec les Gendarmes de la Maison de Protection des Familles, en présence de la Police municipale et des bailleurs sociaux, a réuni plus de 70 personnes, très attentives au sujet abordé et aux bons conseils donnés par les forces de l’ordre.



Res’ pa tou sèl



Comment prévenir les risques de vols, de violences, d’abus de faiblesse, d’escroqueries, d’arnaques sur internet ou à domicile, … tels étaient les sujets abordés.



L’auditoire a pu prendre note des précautions à prendre lors d’une visite à domicile, comment détecter une fraude sur internet ou par téléphone ou que faire en cas d’agression.



Au fil des discussions, intervenants et public ont rappelé la nécessité de maintenir du lien social, de ne pas rester isolé au quotidien et de s’engager dans les associations.



Plusieurs dispositifs existent



Plusieurs dispositifs d’accompagnement ont été rappelé dont la téléassistance à domicile pour lequel une aide financière à l’acquisition est possible. L’application « saraevent » pour les personnes disposant d’un smartphone permet par un simple appui sur un bouton, de prévenir les secours et de transmettre les coordonnées de géolocalisation (pratique pour les sorties randonnées). Lors des vacances, il est possible de prévenir les forces de l’ordre, Gendarmerie ou Police municipale afin que ceux-ci puissent, en votre absence, y effectuer des passages.



Tous messagers !



Ce moment riche en informations et en échanges s’est achevé par deux visites de terrain, chez des personnes âgées n’ayant pas pu assister à la réunion. Les gendarmes, accompagnés des agents du CCAS ont alors pu échanger avec les gramounes et leur famille autour des enjeux liés à la sécurité.



Toutes et tous sont désormais des messagers pour prévenir à leur tour, leur entourage, famille, amis, des bons gestes à adopter !



Zoom sur la MFP



