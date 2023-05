Sensibilisation des élèves aux risques de catastrophes naturelles au Parc Boisé du Port

Ce mardi matin, plusieurs classes de CM1 et CM2 des écoles Raoul Fruteau, Gervais Barret, Françoise Dolto et Georges Thiebaut au Port ont participé aux journées de sensibilisation aux risques de catastrophes naturelles organisées par la PIROI (Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien) au parc boisé du Port.



L’objectif de cette journée est de sensibiliser les élèves aux risques liés aux catastrophes naturelles, en particulier aux inondations. Les élèves ont ainsi appris les bonnes pratiques à adopter en cas d’inondation et ont également compris le rôle des équipements de protection qui nous entourent.



Les différents stands de la PIROI ont permis aux élèves d’enrichir leur vocabulaire sur le sujet et de mieux comprendre les différents types d’inondations. Le stand de GEMAPI du TCO (Territoire de la Côte Ouest) était également présent pour expliquer aux élèves les mesures préventives mises en place pour prévenir les inondations et protéger la population.



Les enseignants ont souligné l’importance de ces actions de sensibilisation pour prévenir les catastrophes naturelles et aider les élèves à mieux appréhender les risques qui les entourent.



Ce jeudi 11 mai 2023, ce sera au tour des élèves de 6ème de participer à l’événement à travers une course d’orientation.