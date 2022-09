Sensibilisation aux économies d’énergies : Le collège de la Ligne des Bambous remporte le challenge

Quinze collèges ont participé à la 2ème édition du Challenge Départemental de Sensibilisation aux Economies d’Energie (CDS2E) organisé par le Département. Le collège de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre a remporté le premier prix, suivi des collèges Elie Weisel, de Quartier-Français, de L’Etang et de Trois-Bassins. Ces prix ont été décernés le 22 septembre 2022 dans l’hémicycle du Palais de la Source. Les lauréats les ont reçu des mains de Camille Clain, vice-présidente déléguée à l’environnement et au développement durable et des représentants d’EDF Réunion et Sciences Réunion, partenaires de la collectivité dans cet enjeu de réduction de la consommation énergétique dans les collèges.



La matinée a commencé par une animation de Sciences Réunion ou comment de manière ludique se connecter à la science avec des expériences simples. Des jeunes collégiens très investis ont ensuite assisté à la remise des prix du challenge CDS2E. L’objectif du Département est simple, rendre les collégiens et leurs familles, acteurs de la maîtrise de l’énergie dans les collèges et dans leur foyer en créant une dynamique collective. Il s’agit aussi de sensibiliser les équipes pédagogiques et le personnel technique à la question de la transition énergétique.



Aux côtés d’EDF et de Sciences Réunion, le Département a souhaité impulser une dynamique de réduction de la consommation énergétique en sensibilisant les élèves et leur famille aux éco comportements responsables.

« La maîtrise énergétique constitue un enjeu majeur de préservation de notre autonomie énergétique, mais aussi de contribution à l’élan général de transition écologique et solidaire », a précisé Camille Clain.



L’occasion de rappeler que la 1ère édition du challenge départemental a été un véritable succès avec près de 250 collégiens sensibilisés par établissements. Ils ont bénéficié d’une subvention départementale de 500 euros pour la mise en place des actions. Parallèlement à ces actions, les établissements scolaires, ont accueilli le stand « Ecowatt EDF Réunion », un espace pédagogique animé par Sciences Réunion qui a formé des ambassadeurs. Pour François Cartault, président de Sciences Réunion, « ce challenge a permis de former des éco-délégués. Ces ambassadeurs des économies d’énergie rappellent aux autres jeunes les bons gestes à faire ».



Camille Clain n’a pas manqué de saluer le partenariat avec Sciences Réunion et Cerema-IFPEB ainsi qu’EDF avec lequel le Conseil Départemental a signé un accord cadre de partenariat pour 2020-2023. Sciences Réunion s’est associé au Challenge en mettant en place un stand « Energies ». Par ailleurs, ce sont plus de 5 000 collégiens qui participent dans le cadre de leurs activités scolaires aux ateliers ludiques animés par Sciences Réunion. Le CDS2E intègre aussi le Challenge national d’économie d’énergie baptisé CUBE.S (Challenge Climat Usages, Bâtiments Enseignement Scolaire).



Des ambassadeurs de l’économie d’énergie



Les collégiens ont ainsi bénéficié de kits pédagogiques financés par EDF. « Je tenais à remercier les acteurs qui ont participé à ce challenge et en particulier les collégiens qui contribuent ainsi à économiser l’énergie. Nou compte su zot ! », a déclaré Nathalie Damour, cheffe du service efficacité énergétique à EDF Réunion.

Le Rectorat également très engagé aux côtés des établissements scolaires se félicite de l’implication des collégiens dans cette démarche de développement durable aux côtés du Département ; « Vous êtes de formidables ambassadeurs, c’est vous qui aujourd’hui portez le sujet de la préservation des économies d’énergie », a expliqué Michel Houdu, inspecteur d’académie.



Déroulement du challenge



Cette année, ce sont 15 collèges qui se sont inscrits pour la saison 2 du CDS2E. Chaque établissement a composé une équipe avec 5 collégiens dont 2 issus du Conseil Départemental des Jeunes, 2 agents ATTEE, des enseignants et des personnels administratifs. Une subvention de 1 000 euros a été attribuée par le Département. Chaque équipe a mis en place un programme éducatif porté par la brigade d’éco-délégués ambassadeurs de la transition énergétique. Un stand itinérant a été implanté dans les collèges. Chaque participant a organisé une campagne de suivi de consommation qui a été rendue public dans un espace d’exposition pendant une semaine. Les collégiens ont saisi les consommations et calculé les économies d’énergie et de CO2. Pour finir, ils ont comparé la consommation réelle par rapport à une consommation de référence ajustée. Des actions pour réduire la consommation, sensibiliser les collégiens pour les mobiliser aux bons usages avec le réglage des installations techniques ont été menées.



Le Palmarès



Collège Ligne des Bambous : 1er Prix : 2 500 euros

Collège Elie Wiesel : 2ème Prix : 2 000 euros

Collège Quartier Français : 3ème Prix : 1 500 euros

Collège de l’Etang : 4ème Prix : 1 000 euros

Collège Trois Bassins : 5ème Prix : 500 euros





Les 15 collèges participants



Collège Elie Wiesel (Saint-Denis)

Collège Le Ruisseau (Saint-Louis)

Collège Joseph Suacot (Petite-Île)

Collège Cambuston (Saint-André)

Collège Théresien Cadet (Sainte-Rose)

Collège Amiral Bouvet (Saint-Benoit)

Collège Quartier-Français (Sainte-Suzanne)

Collège de L’Étang (Saint-Paul)

Collège de la Ligne des Bambous (Saint-Pierre)

Collège Hippolyte Foucque (Sainte-Suzanne)

Collège de Trois-Bassins (Trois-Bassins)

Collège Émile Hugo (Saint-Denis)

Collège Michel Debré (Le Tampon)

Collège Alsace Corré (Cilaos)

Collège Jean Le Toullec (Le Port)