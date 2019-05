Sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants de l'Ecole Centrale de St-Denis

Ce mardi, les élèves de l’Ecole Centrale de Saint Denis ont participé à une journée de sensibilisation à la sécurité routière. 9 ateliers ont été proposés aux 400 enfants, allant du CP au CM2. Simulation de parcours piéton, vélos, trottinettes, initiation aux panneaux du code de la route… Lors de cette journée, les élèves de CE2 ont reçu leur permis piéton.



C’est Lynda Bacca qui a porté ce projet au sein de l’école primaire. "On insiste pour savoir s’ils ont bien compris l’essence même de ce qu’est être en sécurité (…) C’est un point important qui va toucher les enfants, et par le biais de cette journée, les familles. J’espère que cela portera ses fruits à long terme. Ce sont des futurs conducteurs, et déjà des piétons, environ deux tiers de nos élèves regagnent leur domicile à pieds, d’où l’importance de cette journée", a-t-elle expliqué.



Au delà de la sécurité routière, la police et les pompiers étaient également présents durant toute cette journée, pour apporter des informations du domaine des secours aux enfants. Ces derniers ont été initiés aux premiers gestes de secours et au comportement qu’ils doivent adopter en cas de danger ou d’accident.



Le jeune Abass nous fait part de son ressenti : "Si on écoute pas les consignes, on risque d’avoir des problèmes ou des accidents de la route, c'est important."