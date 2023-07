Rubrique sponsorisée Sensibilisation à l’impact des déchets sur la faune lors de la Fête de la Mer et des Littoraux du 6 au 9 juillet

Nous vous invitons à participer à la Fête de la Mer et des Littoraux, qui se déroulera du 6 au 9 juillet. À cette occasion, des stands de sensibilisation seront mis en place sur les 5 communes du TCO, afin d’informer et sensibiliser sur l’impact des déchets sur la faune marine. Par TCO - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 16:32



Cette initiative permettra aux visiteurs de mieux comprendre comment nos actions quotidiennes peuvent avoir un impact direct sur la faune marine et l’écosystème côtier.



Voici le planning des activités prévues :

Jeudi 6 juillet 2023 : 9h à 11h : Plage de Saint-Paul 13h à 16h : Parvis de la mairie de La Possession, en partenariat avec l’école Évariste de Parny

Vendredi 7 juillet 2023 : 9h à 11h : Pôle d’échanges Odette et Roger Mofy au Port, en partenariat avec l’école Georges Thiebaut 13h à 16h : Front de mer de Saint-Leu, en collaboration avec l’école Saint-Leu Centre

Samedi 8 juillet 2023 : 8h à 13h : Marché du Terroir et du Savoir-Faire à Trois-Bassins

Nous vous invitons à venir nombreux participer à ces activités de sensibilisation et à découvrir comment chacun peut contribuer à préserver nos océans et à réduire notre impact sur la faune marine.

