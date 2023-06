Rubrique sponsorisée Sensibilisation à l’identification et à la stérilisation des animaux de compagnie

Semaine nationale de l’identification, les médiateurs du TCO se sont de nouveau mobilisés pour informer le public sur l’importance cruciale de cette pratique. Par TCO - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 14:50









Depuis le week-end dernier, ces médiateurs se sont engagés avec enthousiasme en proposant des animations ouvertes à tous. Le samedi, ils ont été présents à Trois Bassins et à Saint-Leu, tandis que le dimanche, ils ont fait halte au marché forain de la Rivière des Galets et à Terranimo, au Port.



L’identification joue un rôle crucial en permettant de retrouver rapidement un animal perdu ou égaré, ce qui facilite grandement les retrouvailles avec leurs propriétaires. C’est une mesure simple mais essentielle pour garantir leur sécurité.





Prochaines animations : Mardi 13 juin : école maternelle Piton | Saint-Leu – école maternelle Ravine Daniel | Saint-Paul Aujourd’hui, dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Identification, les médiateurs du TCO sont aller à la rencontre du public devant l’école de Bellemène Saint-Paul et de Gervais Barret Le Port pour sensibiliser les personnes, qu’elles soient jeunes ou adultes, à l’importance d’identifier, de stériliser et de surveiller nos fidèles compagnons à quatre pattes.Depuis le week-end dernier, ces médiateurs se sont engagés avec enthousiasme en proposant des animations ouvertes à tous. Le samedi, ils ont été présents à Trois Bassins et à Saint-Leu, tandis que le dimanche, ils ont fait halte au marché forain de la Rivière des Galets et à Terranimo, au Port.L’identification joue un rôle crucial en permettant de retrouver rapidement un animal perdu ou égaré, ce qui facilite grandement les retrouvailles avec leurs propriétaires. C’est une mesure simple mais essentielle pour garantir leur sécurité.