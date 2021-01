Sensibilisation à l’errance animale | Nos médiateurs vous donnent rendez-vous dans l’Ouest en janvier sur leur stand !

Out zanimo, okip a li !







Soyez au rendez-vous !

Mardi 05/01 : Leader Price (La Possession)

Vendredi 08/01 : Super U (Trois-Bassins)

Mardi 12/01 : Leclerc (La Possession)

Vendredi 15/01 : Leclerc Portail (Saint-Leu)

Mercredi 20/01 : Leclerc (Le Port)

Jeudi 21/01 : Leclerc Savanna (Saint-Paul)

La prévention de l’errance animale se poursuit dans l’Ouest… Vous êtes propriétaire d’un chien ou d’un chat? Vous projetez d’en accueillir prochainement dans votre foyer? Ou vous connaissez des personnes de votre entourage dans ces situations? Retrouvez toutes les informations utiles à votre portée sur nos stands de sensibilisation.Nos médiateurs partent de nouveau à votre rencontre pour vous informer… Venez échanger avec eux !Vous êtes propriétaire d’un(e) chat(te) ou d’un(e) chien(ne) ou souhaiteriez en avoir … ? Vos animaux de compagnie méritent toute votre attention.Votre animal fait partie de votre foyer voire de votre famille, vous êtes lié affectivement et règlementairement à lui. Vous en êtes responsable.En janvier, dans les 5 communes du territoire de la côte Ouest , nos médiateurs vous accueillent sur leur stand entre 8h30 et 13h …IMPORTANT : Compte-tenu du contexte sanitaire, respectez bien les gestes barrières, pour votre santé et celle des autres.