Sensibilisation : Vos animaux de compagnie méritent toute votre attention

La prévention de l’errance animale se poursuit dans l’Ouest… Vous êtes propriétaire d’un chien ou d’un chat? Vous projetez d’en accueillir prochainement dans votre foyer? Ou vous connaissez des personnes de votre entourage dans ces situations? Retrouvez toutes les informations utiles à votre portée sur les stands de sensibilisation du TCO.



Les médiateurs du TCO partent de nouveau à votre rencontre, comme lors des sensibilisations menées les 8 et 9 août derniers sur les 5 communes du TCO.



C’était la Journée mondiale du chien ce mercredi 26 août. À cette occasion, pensez à prendre soin de vos animaux de compagnie, vos chiens et également vos chats. Et toute l’année aussi



Out zanimo, okip a li !



Soyez au rendez-vous !



Samedi 29 août 2020

Trois-Bassins | 8h30-12h : Super U

Saint-Paul | 8h30-12h : Super U Éperon



À noter : Le stand prévu sur Saint-Leu, initialement le mercredi 26 août, a dû être reporté à une date ultérieure. Restez connectés pour vous tenir informés !



IMPORTANT : Compte-tenu du contexte sanitaire, respectez bien les gestes barrières, pour votre santé et celle des autres.