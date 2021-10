Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Séniors : journée récréative à la résidence Tabaillet !





Organisée par le CCAS de Saint-Leu, en partenariat avec la SHLMR et l’association « Vien a Zot », la manifestation s’est déroulée au sein même de cette résidence locative entièrement occupée par des personnes de la troisième jeunesse.



Livrée juste avant la crise sanitaire en décembre 2019, cette résidence est la première du genre à Saint-Leu. Elle permet de conjuguer autonomie et vivre-ensemble au sein d’un espace de vie agréable et sécurisé pour nos gramounes. Un local a également été mis à leur disposition pour les activités et autres événements festifs.



Le confinement et les restrictions sanitaires n’avaient pas permis d’organiser un véritable temps d’échange et de convivialité en présence des partenaires et des résidents. C’est désormais chose faite !



Présent aux côtés des résidents, le Maire de Saint-Leu a salué l'engagement du CCAS, de la SHLMR et de l'association "Vien A Zot" en faveur du bien-vivre des résidents. Un atelier coiffure et l'organisation d'un karaoké ont égayé ce moment récréatif.





