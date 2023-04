“Seniors Arts”, une exposition à ne pas manquer à la Maison Serveaux

Après un mois de mars consacré à la cause et aux droits des Femmes, la Ville de Saint-Paul, Terre Solidaire et Inclusive, s’est engagée une fois encore à met en lèr nout band Seniors. Ces mémoires de nout kartyé, de chacun de nos bassins de vie. Ville Amie des Aînés, Saint-Paul compte en effet à ce jour plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans et plus de 20 centenaires. “Afin de ne pas oublier notre histoire, notre identité, «d’où ça nous vient», il est important que vous (cf. les Séniors) soyez encouragés dans la pratique d’une ou de plusieurs activités. Des activités artistiques, physiques et intellectuelles qui sont essentielles pour maintenir votre santé et votre bien-être, mais aussi pour vous permettre de continuer à contribuer à la société”, souligne l’élue déléguée à la politique des Seniors, Roxanne PAUSÉ-DAMOUR en présence des autres élu(e)s de la Ville.



La Ville de Saint-Paul propose de nombreuses activités dédiées aux seniors



C’est en ce sens que la Ville de Saint-Paul met tout en œuvre pour leur offrir des opportunités afin de vous puissiez pratiquer des activités diverses et variées. La politique active menée par notre ville favorise le déploiement des activités artistiques et culturelles dédiées aux Seniors. Les activités -Seniors Arts, Z’activités Zarboutans, rencontres intergénérationnelles, spectacles- sont, non seulement des moyens de maintenir une bonne santé physique et mentale, mais elles offrent également des opportunités pour partager les expériences et les talents avec d’autres générations. Pour répondre aux besoins de ce public fragilisé, souvent isolé, le Pôle des Solidarités, qui regroupe ces différents services, prend ainsi tout son sens.