Sénatoriales : Le coordinateur Vergoz prêt à toutes les conjonctions pour son trait-d'union

Michel Vergoz mise donc sur cette réserve de grands électeurs qui n'auraient pas encore fait leur choix pour obtenir un siège de sénateur macroniste. Le maire de Sainte-Rose ne s'avance pas sur le destin des autres listes même s'il n'exclut pas totalement des accords. Magnanime, il rêve d'élection avec un sénateur pour chaque grande mouvance politique réunionnaise. Les tractations autour des élections sénatoriales ont débuté il y a quelques semaines. Mais le premier à vraiment sortir du bois est Michel Vergoz. Et pour cause, son parti vient d'hériter de l'investiture de la majorité présidentielle grâce à un jeu d'alliance. Michel Dennemont, sénateur sortant, porteur de l'étiquette Renaissance, a annoncé une "pause" au bout de 46 ans de carrière politique.Le maire de Sainte-Rose et président du Mouvement pour le Trait-d'Union explique que les centristes de son parti seront maintenant ceux qui ont l'oreille du président. Il assure que ce rôle est important et a notamment permis de peser dans le dossier Air Austral mais aussi lors de la Réforme des Retraites pour obtenir la revalorisation du plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).Michel Vergoz qui ne pratique pas habituellement la langue de bois et qui n'est pas avare d'envolées lyriques est resté plus sobre lors de l'exercice des questions-réponses. Le président du MPTU qui n'a eu peur de pointer du doigt Michel Fontaine, qu'il a accusé d'avoir soutenu en missouk Huguette Bello, et qui s'est plusieurs fois emporté dans l'hémicycle régional notamment lorsque la présidente de PLR donnait une nouvelle couleur à la Nouvelle Route du Littoral, n'a pas été très virulent.L'on apprend juste qu'il ne pense pas qu'un accord sera possible avec les listes déjà constituées. On sait qu'il parle là des listes de Michel Fontaine et d'Huguette Bello. Michel Vergoz veut s'adresser à la "majorité silencieuse". Il pense qu'il existe des élus qui ne veulent pas rouler pour une écurie ou une autre mais travailler pour La Réunion grâce à un lien fort avec le gouvernement.Michel Vergoz mise donc sur cette réserve de grands électeurs qui n'auraient pas encore fait leur choix pour obtenir un siège de sénateur macroniste. Le maire de Sainte-Rose ne s'avance pas sur le destin des autres listes même s'il n'exclut pas totalement des accords. Magnanime, il rêve d'élection avec un sénateur pour chaque grande mouvance politique réunionnaise.

Aucun candidat mais aussi tous candidats



Michel Vergoz explique que la liste des candidats de son parti pour les élections sénatoriales n'est pas encore fixé. Il va continuer à rencontrer les élus de toutes les collectivités mais aussi sonder son entourage. Il était d'ailleurs accompagné aujourd'hui de Laurent Virapoullé et d'Hélène Coddeville, notamment. Aucun nom n'a pour l'instant été donné comme tête de liste, mais c'est parce qu'aucun n'est pour l'instant exclu. Même s'il est clair que Michel Vergoz mène pour l'instant la barque.



Un qui a lâché la barre mais n'est pas tout à fait prêt à rester à quai est Michel Dennemont. Le sénateur qui a annoncé en grandes pompes qu'il faisait une "pause" dans sa carrière politique au bout de 46 ans, se dit prêt à mettre son nom en bout de liste, si on le lui demande.



Et lorsqu'on lui demande si sa "pause" ne durera que jusqu'en 2026, il déclare que "seul l'avenir nous le dira".









Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur