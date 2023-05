Communiqué Sénatoriales : "Il est impensable que se rejoue à droite une partie de poker-menteur"

Audrey Fontaine, Guylain Moutama, Mélissa Palama-Centon et Floriant Tristan, conseiller d'opposition à Saint-Paul, s'expriment au sujet des prochaines sénatoriales.

Le communiqué :



Le 24 septembre prochain, nous élus de l’opposition de Saint-Paul seront appelés à désigner nos quatre sénateurs. Nous apporterons notre voix aux candidat(e)s qui défendront les enjeux de notre territoire et en particulier la prospérité de notre région Ouest.



Pour lutter contre la vie chère des leviers d’action réalistes existent. Encore faut-il avoir le courage une fois élu, de les appliquer : l’instauration « d’un tarif fixe résident » pour le transport passager RéunionMétropole et d’une norme locale dérogatoire à la norme européenne pour l’importation de certains produits. Question « sécurité », le retour des fonctionnaires de police ultramarins dans leur pays d’origine refait débat à chaque campagne électorale. Aux discours démagogiques tenus par certains élus, nous préférons agir en responsabilité en soutenant l’ouverture d’une antenne de contrôle des frontières au Port, la réorientation des moyens vers les équipements et l’immobilier ou encore la mutualisation police/gendarmerie. Question « économie bleue » nous soutenons le développement responsable de la filière « tourisme littoral »et la valorisation des pêcheurs professionnels locaux. Enfin question « logement », le déclassement de terrains agricoles doit être un outil foncier non plus seulement au service des promoteurs immobiliers mais aussi des familles réunionnaises qui souhaitent devenir propriétaires de leur logement.



Si la composition d’une liste se décide traditionnellement dans la discrétion, il est impensable que se rejoue à droite une partie de « poker-menteur ». Si les discussions n’aboutissent pas à une seule liste d’union, nous plaidons comme solution la présentation de deux listes estampillées Les Républicains (LR) comme cela se fait dans d’autres départements.