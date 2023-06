A la Une . Sénatoriales : Désignation des délégués et des suppléants ce vendredi

C'est ce vendredi que l'ensemble des conseillers municipaux de l'île vont désigner leurs délégués et suppléants (ou "grands électeurs") dans le cadre des sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre prochain. Focus sur la composition de ce collège électoral peu médiatisé mais indispensable pour le renouvellement du tiers des sénateurs. Par SI - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 08:40





Cette année, ce scrutin va concerner tous les départements hexagonaux classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées orientales, de l'Essone au Val d'Oise, de Paris, de Seine-et-Marne et des Yvelines. En Outre-Mer, seuls la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie seront concernés.







Le nombre de délégués et de suppléants diffère selon la taille des communes en nombre d'habitants. Pour les communes comptant moins de 9.000 habitants, le nombre de délégués à élire est fixé en fonction de l'effectif légal du conseil municipal. Au-delà de 9.000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Pour les communes de plus de 30.800 habitants, un délégué supplémentaire est également nommé par tranche de 800 habitants parmi les électeurs inscrits, en plus des conseillers municipaux.



Cette répartition a été faite afin de limiter la surreprésentation des conseillers municipaux de petites communes dans le collège électoral. En effet, comme le rapporte Public Sénat, "si tous les conseillers municipaux des petites communes votaient aux sénatoriales, 14 habitants d’une très petite commune enverraient un délégué au cortège électoral des sénatoriales, pour un délégué pour 4300 habitants dans une très grande ville."

À l’issue du scrutin, un procès-verbal sera dressé dont un exemplaire sera transmis à la préfecture et un autre affiché à la porte des mairies. La composition du cortège des grands électeurs sera établie par le préfet le vendredi 16 juin, en fonction de ces procès-verbaux.



Ce n'est qu'à la rentrée de septembre que le gouvernement publiera de nouvelles instructions concernant l'élection sénatoriale en elle-même.