A la Une . Sénatoriales : Audrey Fontaine présente une liste

L'opposition Saint-Pauloise annonce vouloir peser dans les prochaines sénatoriales. "Nous présenterons une liste de 14 délégués issus de la société civile", déclarent Audrey Fontaine, Patricia Hoarau, Mélissa Palama-Centon, Guylain Moutama et Tristan Floriant. Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 15:56

Le communiqué :



Le 9 juin prochain nous présenterons une liste de 14 délégués issus de la société civile qui souhaitent porter avec nous un projet de renouveau pour Saint-Paul.



Si nous avons nos propres convictions politiques, nous partageons la volonté de rapprochement sur les dossiers majeurs pour notre commune. Ce souhait de peser davantage face à la majorité municipale est motivé par la gestion morale et financière de E.Séraphin souvent discutable et qui mériterait d’être observée dans un Rapport de la CRC en 2026.



E. Séraphin refuse de travailler avec les oppositions et ne rend compte qu’à son équipe. « Surcommunicant », il n’hésite pas à exclure les conseillers municipaux gênants de certains projets à l’image du groupe de travail qui s’est tenu en catimini le 30 mai dernier pour organiser les festivités de « la commémoration du peuplement ».



L’opposition dans sa grande majorité avait pourtant dénoncé dans un communiqué de presse commun le 14 avril dernier, cette instrumentalisation politique dangereuse d’une histoire tronquée de ses origines. Le constat est le même avec la gestion hasardeuse des rondavelles ou le projet d’aménagement du centre de ville de Saint-Gilles-les bains lancé dans la précipitation sans concertation ni maîtrise budgétaire globale