A la Une . Sénat : Deux sénatrices péï ont voté pour repousser l’âge de la retraite à 63 ans

Nassimah Dindar et Vivianne Malet ont voté en faveur de l’amendement adopté samedi 14 novembre à l’occasion du projet de budget de la Sécurité sociale. Incluant le financement des retraites, l’amendement en question propose de repousser l’âge du départ à la retraite à 63 ans et l’allongement de la durée de cotisation à 43 annuités. Un vote qui divise et face auquel même LREM a pris ses distances. Par NP - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 14:36 | Lu 2397 fois

Alors que le pays est frappé d’une crise sanitaire et sociale, le vote du sénat samedi dernier a du mal à passer jusque dans les rangs de La République En Marche. Alors que les sénateurs étaient appelés sur l’examen du projet de budget de la Sécurité sociale, un amendement proposé par Les Républicains a fait grand bruit.



L’amendement en question était porté par le sénateur LR René-Paul Savary et a pour objectif d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030. Pour cela, il propose dans un premier temps de relancer la conférence sur l’équilibre et le financement des retraites suspendue cette année. Si cette conférence ne pouvait se tenir de nouveau, le sénateur propose de repousser progressivement l’âge de départ à la retraite jusqu’à 63 ans en 2025. L’allongement de la durée de cotisations à 43 annuités dès la génération 1965 est également évoqué.



Avec 200 voix pour et 118 contre, l’amendement a donc été adopté par la Chambre haute. Ce sont les groupes LR et Union Centriste qui y étaient favorables quand les groupes de gauche et les sénateurs LREM s’y sont opposés. Ces derniers étant majoritaires à l’Assemblée Nationale, l’amendement n’a aucune chance de survivre à la navette parlementaire de l’aveu même de son rapporteur René-Paul Savary. Du côté des sénateurs réunionnais, Nassimah Dindar et Vivianne Malet ont donc voté en faveur de cet amendement.



Le Sénat s’exprimera mardi sur l’ensemble du texte.





Publicité Publicité