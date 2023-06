CCIR Séminaire pédagogique des apprentis BAC+5 en industrie de la CCI Réunion : Un tremplin vers l'excellence industrielle

Par CCIR - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 14:35





L'objectif de ce séminaire pédagogique est de fournir aux apprentis EMPIEO de la CCI Réunion une expérience concrète et immersive, leur permettant d'approfondir leurs connaissances et de renforcer leurs compétences professionnelles. Grâce à ce partenariat avec l'In&ma d'Albi, nos apprentis ont l'opportunité de bénéficier de l'expertise d'une institution renommée dans le domaine de la performance industrielle.



Du 19 au 24 juin 2023, nos apprentis EMPIEO participeront à une série d'activités soigneusement planifiées. Ces activités comprennent des sessions d'audit industriel au sein d’une entreprise spécialisée dans la menuiserie et l'agencement d'intérieur. De plus, des visites d'entreprises prestigieuses telles que ATR et Airbus à Toulouse seront organisées, offrant aux apprentis une vision approfondie des processus industriels de renom. Ils auront également l'occasion de partager leur expérience et d'échanger avec les apprentis EMPIEO d'Albi, favorisant ainsi les synergies et les apprentissages mutuels.



Ce séminaire représente une étape importante dans le parcours en alternance des étudiants EMPIEO de la CCI Réunion. En les exposant à des environnements industriels variés, en les mettant en contact avec des professionnels expérimentés et en leur offrant des opportunités d'apprentissage pratiques, il contribue à former les futurs leaders de l’industrie.



Pour plus d'informations sur la formation EMPIEO et le séminaire des apprentis EMPIEO de la CCI Réunion, veuillez contacter :

