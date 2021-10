A eu lieu le vendredi 29 octobre, le séminaire des élus de la CINOR pour travailler ensemble, à la fois élus de la majorité et de l’opposition, et en co-construction sur le plan d’actions concret du projet politique « Terre d’avenir 2030 ». Les élus ont pu travailler par petits groupes et réfléchir sur les prochaines actions et projets à mettre en œuvre pour l’intérêt du territoire et de la population.



Voici le mot d’introduction du Président Maurice Gironcel aux élus en début de séance :



« Madame la Maire de Saint-Denis, chère Ericka,

Monsieur le Maire de Sainte-Marie, cher Richard,

Mes chers collègues,

Madame la Directrice Générale des Services,



Je vous remercie pour votre présence aujourd’hui à ce séminaire et je remercie également celles et ceux qui ont fait l’effort du PASS sanitaire.



Même si la situation sanitaire s’est améliorée les derniers chiffres nous ramènent à plus de vigilance et c’est pour cela que je vous demande de garder les masques et de respecter les gestes barrières durant ce séminaire de travail.



Mes chers collègues, comme nous nous sommes engagés, nous poursuivons aujourd’hui le travail de co-construction de notre projet pour le développement de notre territoire Nord.



Depuis notre arrivée à la gouvernance de la CINOR, nous avons nettement amplifié les temps d’échanges entre nous.



Les commissions officielles et les commissions dites « marrons » se réunissent régulièrement. Des auditions de nos partenaires ont lieu à la demande et en présence des élus et un groupe de travail sur les perspectives financières s’est réuni en parallèle de ce séminaire en présence des élus des 3 villes.



Uniquement sur le dernier conseil communautaire, les commissions se sont réunies pendant plus de 20 heures, avec une commission administration générale et financière, où arrive tous les rapports et pilotée par notre collègue de Sainte Marie, Didier Gopal, qui a duré 6 heures et 30 minutes.



Notre gouvernance s’appuie sur ces échanges réguliers pour faire vivre ensemble la vision partagée qui nous anime en totale transparence et bienveillance.



Ce séminaire réunit l’ensemble des élus intercommunautaires, de la majorité comme de l’opposition, c’est important de le souligner car nous sommes les seuls à le faire. La CINOR se positionne ainsi en dehors des tensions internes liées à la vie politique des différentes communes s’efface au profit de l’intérêt général du territoire nord.



C’est aussi un moyen d’avancer ensemble concrètement sur nos projets, mais aussi de renforcer les liens que ces temps de travail collectifs nous apportent.



C’est par ces temps d’échanges que je conçois la gouvernance partagée et apaisée que nous contribuons toutes et tous à préserver. Vous comprenez ainsi qu’il ne m’était pas possible de vous recevoir par petits groupes ou par ville avant ce séminaire de travail.



Comme vous le savez, l’objectif de ce séminaire est de finaliser la feuille de route de l’intercommunalité et d’organiser la mise en action du plan de mandat, le projet politique, que nous portons ensemble « CINOR 2030, Terre d’avenir ».



Projet politique qui a été validé à l’unanimité par notre conseil communautaire et je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour ce travail collectif dans l’intérêt de notre population.



Un prochain rendez-vous nous attend avec le vote de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) prévu le 16 Décembre à l’occasion d’un prochain conseil communautaire. Lors de cette séance, nous débattrons également des Orientations budgétaires 2022, qui découlent de notre plan de mandat.



Ce cadre budgétaire qu’est la PPI sera la colonne vertébrale de la mandature, il nous faut identifier les missions et les actions fondamentales issues des compétences traditionnelles de l’intercommunalité ou encore les projets qui sont déjà engagés. Le cadre budgétaire que nous co-construisons doit s’inscrire dans un exercice agile mais aussi contraint au regard des marges de manœuvre financières de la collectivité.



Des groupes de travail sur les finances ont eu lieu en parallèle de ce séminaire avec les élus de la commission finances et la DGS nous en donnera les grandes lignes tout à l’heure.



Ce séminaire est donc à mes yeux une étape essentielle, un moment clé pour la concrétisation des projets que nous avons engagés depuis le début et pour tout le long de cette mandature pour « réussir ensemble le défi du Nord durable et solidaire ». Il nous faut donc aujourd’hui appréhender de façon pragmatique, objective et équitable l’ensemble des projets qui vont intervenir en transversal sur le territoire, mais aussi dans chacune de nos communes membres.



La base des actions qui sont aujourd’hui identifiées sont le fruit d’une analyse des différents projets politiques des 3 communes au moment des élections municipales.



Notre responsabilité est :

- D’abord de donner de la cohérence,

- Ensuite de faire prévaloir l’intérêt communautaire.



L’intérêt de ce séminaire est double :

- Partager/ Hiérarchiser / prioriser nos projets : pour mettre en place un plan d’actions par priorité sur le court, le moyen et le long terme, une matrice issue du projet politique qui sera ensuite soumise à la validation du Conseil des Maires avant de former notre prochaine PPI.

- Décider comment mettre en œuvre ces actions au plan de l’information des habitants et comment co-construire avec le territoire au fil de la concrétisation de ce plan d’actions.



Tout ne sera pas fixé aujourd’hui, nous nous accorderons d’autres temps d’échanges avant la décision si cela est nécessaire. D’ores et déjà, les commissions thématiques vont permettre de poursuivre nos échanges, avant un conseil des maires spécial sur le plan d’actions et la PPI.



Ayons en tête la devise de l’Europe dont nous pouvons faire notre : « unis dans la diversité ». C’est de cet engagement que je voudrais que l’on s’inspire pour partager une véritable culture commune et consolider l’esprit de notre intercommunalité, la CINOR.



Merci une nouvelle fois de votre présence et permettez-moi de remercier les équipes qui ont préparé ce séminaire et qui nous accompagnent aujourd’hui. Les cabinets AlphaDomTom et Stratégies et territoires ainsi que les membres du cabinet et les chargés de groupe qui se sont beaucoup investis.



Je suis sûr que les travaux du jour seront constructifs et précieux pour poser avec force la marque de notre mandature. Je vous souhaite de bons travaux !