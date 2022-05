Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Séminaire de la Plateforme Féminine de l’APIOI - Association des Ports des Iles de l’Océan Indien La Conseillère Régionale, Evelyne CORBIERE, s’est rendue le vendredi 20 mai au Siège Social du Grand Port Maritime dans le cadre du Séminaire de la Plateforme Féminine de l’APIOI. Etaient présents Eric LEGRIGEOIS, Président du Directoire du Grand Port Maritime de La Réunion, Ramalingum MAISTRY, Président de l’APIOI et fondateur de la Plateforme féminine, Nazeema SEELARBOKUS, Présidente de la plateforme féminine de l’APIOI, Gayani De Alwis, Présidente de WiLAT Internationale et Liliane Melquiond, Présidente de WiLAT Madagascar.

Lancée le 24 janvier 2019, la plateforme féminine de l’APIOI a pour objectif de créer une structure de dialogue et de cohésion entre les femmes des ports de l’océan Indien afin d’accroître leur efficacité professionnelle dans ce secteur. Il s’agit d’encourager davantage de filles et de femmes à rejoindre le secteur portuaire et maritime, de promouvoir l’évolution et le développement de carrière des femmes travaillant dans le secteur portuaire et maritime.



Ce séminaire du 20 mai coïncide avec la Journée des femmes du secteur maritime qui est organisée le 18 mai de chaque année. C’est la date choisie par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) pour célébrer la femme du secteur maritime.



"L’économie bleue admise comme étant essentielle à une économie maritime durable. La proportion féminine est encore très faible. C’est un véritable challenge. Les femmes représentent à peine 2% des 1,2 millions des marins employés dans le monde." Ramalingum MAISTRY, Président de l’APIOI et fondateur de la Plateforme féminine.



"Les femmes peuvent prendre toute leur place dans la communauté portuaire." Eric LEGRIGEOIS, Président du Directoire du Grand Port Maritime de La Réunion.



"Je tiens à saluer l’investissement de chacun d’entre vous dans la mise en œuvre et l’organisation de ce séminaire, qui met en lumière la nécessaire présence des femmes dans le domaine maritime et portuaire. Nous le savons, nous touchons là un domaine historiquement et traditionnellement masculin. Mais toutes les études et toutes les préconisations nous indiquent que non seulement les femmes sont capables de travailler dans ce domaine mais aussi que l’égalité et la mixité sont des indicateurs de qualité et de développement durable de toute activité.



Le séminaire d’aujourd’hui fait écho à la Journée des Femmes du secteur Maritime (18 mai). C’est l’occasion pour nous de rappeler que les femmes ont leur place aussi dans monde du travail. Car n’oublions pas que les inégalités dans le monde du travail persistent encore et combien les freins au travail des femmes sont nombreux. Rappelons-nous qu’elles subissent majoritairement la précarité, le temps partiel contraint, la double journée de travail, la charge mentale et le plafond de verre.



À La Réunion, nous avons besoin de femmes fortes, persévérantes et déterminées, capables de relever des défis, capables d’inventer une société plus solidaire, plus humaine, plus connectée..." Evelyne CORBIERE, Conseillère Régionale, Déléguée à la Lutte contre les discriminations.





