Séminaire Errance animale au TCO

A l’issue de la restitution des ateliers, l’ensemble des participants a validé la proposition de se rencontrer régulièrement – au moins deux fois par an – afin de faire le point sur les actions, leur avancée et de partager les données en toute transparence.



Les prochaines actions du TCO sur l’errance animale



De son côté, le TCO mobilisera, via son conseil de développement, l’ensemble des forces économiques et socio-professionnelles du territoire en vue de susciter des partenariats pour une mobilisation maximum sur tout le territoire.



De même, en lien avec les comités citoyens, il propose des actions en milieux scolaire et périscolaire, dans l’esprit du dispositif LEKOL’O sur la thématique déchets mis en œuvre avec le rectorat.



Le partenariat avec les communes et les polices municipales, en vue de les équiper et de mettre en place des actions de formation pour avancer, en lien avec l’Etat, sur le volet des verbalisations, a été acté.



Le TCO définira une enveloppe budgétaire afin de soutenir les projets associatifs et inscrire le maximum d’actions identifiées ensemble dans ses orientations budgétaires 2023.



Concernant la réalisation du refuge et de la nouvelle fourrière intercommunale, le TCO a travaillé sur l’acquisition d’un terrain à l’Eperon et la phase de sélection d’un maître d’œuvre est en cours. Le projet a été conçu pour permettre la réalisation d’une fourrière, d’un refuge avec la possibilité d’adjoindre un dispensaire et une salle pédagogique, ce qui permet de renforcer les actions de sensibilisation.



"Le phénomène de l’errance animale est d’une telle ampleur que son traitement et sa résolution supposent l’implication de tous, à commencer par les propriétaires d’animaux", a conclu le président du TCO, Emmanuel Séraphin.