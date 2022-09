Communiqué Semaines du développement durable: L’association Roulé mon Z’Avirons sur tous les fronts

Dans le cadre des semaines européennes du développement durable du 17 septembre au 8 octobre, Roulé mon Z’Avirons va multiplier les actions. Entre nettoyage du littoral, atelier et vide-grenier, l’association se plie en quatre pour éveiller les consciences à l’environnement. Par GD - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 15:22

Le communiqué : La Semaine du développement durable existe depuis plus de 15 ans en France. Son élargissement au niveau européen s’est fait à l'initiative du groupe de pilotage de l’ESDN (European Sustainable Development Network), constitué de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la France. Comme chaque année, Roulé mon Z’avirons participe à cet événement.

Les crises sanitaires, diplomatiques, économiques et climatiques bouleversent les projets de chacun d'entre nous et la Semaine Européenne du Développement durable est sans doute le moment pour prendre conscience ou encore poursuivre les efforts que chacun, à son échelle, entreprend dans sa vie. Maintenant plus que jamais, nous sommes convaincus que le développement durable doit être fédérateur, innovateur, mais avant tout être notre quotidien.

Alors que nous sommes toujours dans ces crises et que nous travaillons sur les enseignements à en tirer, nous vivons dans un monde en mutation.

L’association portera durant ce temps, mais aussi tout au long de l’année, une attention particulière à la sensibilisation, à la transmission, à l’éducation des générations présentes et futures pour un respect de notre environnement afin de le protéger au mieux. C’est l’objectif du projet ERP (éduquer respecter protéger) porté par l’association. Un projet qui est avant tout constitué d’initiatives citoyennes. L’association accompagne ainsi les citoyens dans la démarche de projets et c’est en ce sens que le programme de la SEDD a été construit.

Ainsi du 17 septembre au 8 octobre 2022 l’association proposera de nombreux temps de sensibilisation, mais aussi des activités :

Le WORLD CLEANUP DAY ouvrira cette SEDD le 17 septembre de 8h à 12h avec un parcours adulte de sensibilisation et de ramassage de déchets (6km à travers en plage et centre-ville des Avirons) et un parcours famille (1km au niveau de la plage). Point de rendez-vous la pointe des Avirons (Bois Blanc).

- La totalité des activités du Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 19h se tournera vers des thématiques en relation avec les 17 Objectifs du Développement durable : activités manuelles pour les 6-12 ans.

- Les mercredis d’activités de 8h à 17h pour les 4-10 ans seront animés avec des activités manuelles telles que la création d'objets, une fresque du climat kids ou encore des balades familiales.

- Les mercredis après-midi, les jeunes réaliseront un micro-trottoir sur la thématique de l’égalité des sexes et la question de l’environnement en général.

- Jeudi 22 septembre de 9h à 11h un atelier pour agir ensemble à la Réunion. Plongeons-nous dans la Renaissance Écologique et cocréons l’avenir de notre territoire avec les ODD et les solutions qui sont d’ores et déjà à notre portée. Basée sur les travaux de Julien Dossier, la Fresque de la Renaissance Écologique relève le défi de la neutralité carbone et de la régénération du vivant.

- Le samedi 24 septembre à partir de 8h une sortie familiale sera organisée sur la thématique de la protection de la faune et de la flore terrestre et marine avec la visite du Jardin des Tortues et de Kélonia suivi d’un pique-nique zéro déchet.

- Le mercredi 5 octobre de 8h à 17h ouvert à tous petits et grands, la journée sera dédiée à la découverte des 17 Objectifs de Développement durable avec la réalisation d’une maquette de la ville de demain selon les participants. Tout au long de la journée, nous essaierons de relever des défis pour atteindre les 17 ODD.



Un VIDE GRENIER DAN NOUT KARTIER “FOND MAURICE” clôturera l’événement le samedi 08 octobre dans les jardins de la Ferme Équestre du Pont Neuf aux Avirons de 7h30 à 12h30.

C’est aussi tout au long de l’année que l’association organise et oriente l’ensemble de ses actions autour de la sensibilisation à l’environnement. Nous devons poursuivre le travail pour agir pour notre SEULE maison : LA TERRE.

Découvrez notre programme du 17 septembre au 8 octobre, pour participer à nos activités consultez notre site internet www.rmz.re ou n'hésitez pas à nous contacter au 0262 45 49 38 pour toutes informations.