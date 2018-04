Economie Semaines de l'innovation : Un bilan déjà positif pour cette édition

InnovonsLaRéunion et Nexa organisent les semaines de l’innovation 2018. Objectif : favoriser le développement de projets innovants, notamment grâce à l’émergence de nouvelles idées pro-actives, la découverte et l’expérimentation de méthodes et techniques variées et ciblées et l’interaction et les échanges d’expériences entre les différents acteurs du territoire.



Au programme pour les acteurs publics et privés, des ateliers-coaching, des RDV individuels, des suivis personnalisés, un afterwork… Le tout axé sur la créativité. Destinées aux entreprises, des startuppers, des porteurs de projet aux étudiants, … les semaines de l’innovation ont pour but d’inciter à innover, d'offrir les outils et les leviers pour développer les projets Réunionnais innovants et ainsi favoriser le développement économique du territoire.

"Comment animer des réunions et des ateliers créatifs ?", voilà le thème abordé du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018. Une série d’évènements gratuits se déroulent à Saint-Denis et au Port (ateliers coaching, afterwork, rdv individuels…), animée par l'invitée-experte Dominique Eloise.



Depuis lundi 9 avril, des ateliers coaching sont organisés dans les locaux de Nexa. Pas moins de 15 participants par jour qui assistent à la formation dispensée par Dominique Eloïse sur les techniques de créativité et d’intelligence collective. Ces ateliers coaching organisés en petit comité permettent à la fois, une proximité avec la formatrice, et des échanges plus précis et adaptés à chaque participants.



Les ateliers ouverts à tous, différents profils se sont mélangés pour étoffer les échanges et les parcours d’expériences. "Grâce à cet atelier, je vais pouvoir mettre en pratique des réunions créatives en favorisant la co-construction et l’intelligence collective dans le développement de ma formation à l’université", indique Sarah, étudiante. Pour Sandy, salarié, "cette réunion sur comment animer une réunion plus créative, a justement été très créative grâce aux outils donnés".

L’Afterwork qui clôturera cette Semaine de l'innovation aura lieu le jeudi 12 avril à 17h30 chez Campus réunion. Objectif : vivre en direct et en 1h, une réunion créative et innovante. Un événement ouvert à tous. Des places sont encore disponibles.



Depuis 2015, près de 600 entreprises, organismes, porteurs de projets, startupers,… ont participé aux semaines de l’innovation. 18 conférences ont été réalisées sur l’ensemble de l’île. 37 ateliers ont été organisés pour former les acteurs réunionnais. La prochaine Semaine de l’innovation aura lieu en juin avec pour thème "La conduite du changement". A.D Lu 554 fois





