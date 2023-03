Semaine nationale du rein : L’Aurar organise des dépistages

Le communiqué:



Une personne sur 10 est concernée par la maladie rénale, soit près de 6 millions de personnes en France.

Plus le dépistage est précoce, plus les chances de préserver ses reins sont grandes.



Le programme de nos actions à l’occasion de cette semaine de prévention



- Lundi 6 mars à Saint-Pierre (Place du rotary)

De 9h à 12h30 - Intervention de la Karavan Odhir pour une sensibilisation auprès du grand public. Prévenir et dépister les maladies rénales, savoir interpréter les résultats des examens biologiques, adapter son alimentation pour préserver ses reins.



- Mercredi 8 mars à l’Aurar de Saint-Denis (unité Le Charmoy)

13h30 - Groupe de paroles avec des patients, témoignages et partage d’expérience sur les

parcours de soins.



14h30 - Echanges sur la recherche autour des maladies rénales avec le Pr Dominique Eladari (CHU Amiens - CNRS) et le Dr Bruno Bourgeon (néphrologue et président de CME à l’Aurar).



- Jeudi 9 et vendredi 10 mars à l’Aurar de Saint-Louis

8h – 15h : Intervention de la Karavan Odhir auprès des patients en dialyse.

Dépistage et conseils par des professionnels de santé. Comment prévenir les risques de complications du diabète et de l’insuffisance rénale chronique.