Semaine mobilité : SEMTO

Comme chaque année, le réseau Kar’Ouest célèbre du 16 au 22 septembre la Semaine Européenne de la Mobilité.

Pour cette 19ème édition, le thème est ‘Mobilité zéro émission pour tous’.



Dans ce contexte sanitaire particulier où l’homme prend conscience de l’importance de la liberté de se déplacer, le réseau Kar’Ouest et le TCO entendent :



– Démontrer les multiples avantages du transport en commun : Plus sûr – Plus économique – Plus écologique,



– Participer activement à la protection de la planète en luttant contre la pollution atmosphérique -via l’investissement dans des bus propres -, contre la destruction des réserves naturelles – avec la commercialisation de titres dématérialisés -,



– Améliorer le quotidien des administrés du Territoire de la Côte Ouest en leur proposant des offres de transport adaptées à la réalité du trafic et qui sont une réponse aux besoins des administrés du TCO.



Les contraintes liées à la COVID-19 empêchent l’animation d’ateliers pédagogiques avec les voyageurs et les élèves des établissements scolaires de la zone. Le TCO et Kar’Ouest tiennent toutefois à poursuivre la sensibilisation et la promotion de la mobilité durable et solidaire sur notre territoire.



En vue de relancer la fréquentation du réseau avec l’arrivée de nouveaux voyageurs et montrer à notre clientèle notre attachement à son bien-être, Kar’Ouest et le TCO ont profité de cette Semaine Européenne de la Mobilité pour :



– Valoriser l’usager qui fait le choix du transport public avec le slogan ‘Je choisis le bus et vous ?’ et rappeler les avantages du bus : Plus sûr – Plus économique – Plus pratique – Plus écologique



– Montrer l’attachement de Kar’Ouest dans sa mission de service public avec cette devise ‘Votre sécurité, au cœur de notre priorité’.