Semaine européenne du développement durable: La Réunion engagée pour la 17e édition !

La Réunion se mobilise de plus en plus chaque année pour la Semaine européenne du développement durable, organisée chaque année du 30 mai au 5 juin. En effet, pour cette 17e édition, 80 projets, dont près de la moitié ont mobilisé des établissements scolaires, ont été présentés.Une thématique était à l'honneur cette année au niveau européen: la lutte contre les inégalités, qui est par ailleurs le 10eme objectif du développement durable.Près de 20 acteurs de la transition écologique ont répondu présent pour faire la démonstration que le développement durable peut aider les personnes les plus démunies et fragiles en leur fournissant de l'activité (comme les ateliers de chantiers d'insertion) ou en leur proposant des biens et services à moindre coût (comme les brocantes, les services d'aide à la personne, les réparateurs, etc). Photographes, plasticiens, chanteur, artisans, étaient également mobilisés pour faire passer des messages d'éducation au développement durable.La problématique de la bonne gestion des déchets était la thématique la plus mise en avant avec notamment plus de 10 opérations de ramassages des déchets sauvages.Un problème identifié dans les priorités d'actions du Plan régional Santé Environnement (PRSE3) et qui mobilise de plus en plus de monde.A l'occasion de cet évènement, deux outils web d'éclairage et de mise en lien des acteurs ont vu le jour. Ils vont permettre de continuer de suivre à l'année les Acteurs du Développement Durable à La Réunion.