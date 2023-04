Communiqué Semaine européenne de la vaccination : "Le moyen le plus efficace pour se protéger contre certaines infections graves"

A l’occasion de la semaine européenne de la vaccination (SEV), moment fort de l’année de promotion de la vaccination, le ministère de la Santé et de la Prévention, Santé publique France et l’Agence Régionale de Santé de La Réunion encouragent la vaccination qui demeure le moyen de prévention le plus efficace pour se protéger contre certaines infections graves et pour diminuer le risque d’épidémie. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 11:43

Le communiqué :



Santé publique France publie ce jour les données de couverture et d’adhésion vaccinale au sein de la population à La Réunion.



A l’occasion de la semaine européenne de la vaccination (SEV), moment fort de l’année de promotion de la vaccination, le ministère de la Santé et de la Prévention, Santé publique France et l’Agence Régionale de Santé de La Réunion encouragent la vaccination qui demeure le moyen de prévention le plus efficace pour se protéger contre certaines infections graves et pour diminuer le risque d’épidémie.



Cette année, la semaine a pour thème « La vaccination pour tous ». L’objectif est de sensibiliser et informer la population sur les recommandations vaccinales, les actions menées à La Réunion et les ressources existantes telles que le calendrier de vaccination simplifié et les sites vaccination-info-service.fr pour le grand public et les professionnels de santé.



L’adhésion à la vaccination de la population générale est en forte baisse



Santé publique France publie les dernières données relatives à l’adhésion à la vaccination à La Réunion afin d’orienter et de développer des actions visant à promouvoir la vaccination auprès de la population.



En 2021, 72,8 % des personnes interrogées à La Réunion déclaraient être favorables à la vaccination (83,2 % en 2014, soit une baisse de plus de 10 points), alors que l’adhésion a progressé en métropole durant la même période (82,5% d’avis favorable).



La couverture vaccinale à La Réunion reste insuffisante



Nourrissons, enfants et adolescents :



Chez les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018, pour lesquels s’applique l’extension de l’obligation vaccinale, on observe :



• Une couverture vaccinale de 77,1 % pour la 2ème dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l’âge de 33 mois (enfants nés en 2020), contre 85,9% en métropole



• Une couverture vaccinale 88,4 % pour la 3ème dose du vaccin hexavalent (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae b et hépatite B) à l’âge de 21 mois (enfants nés en 2021) , contre 91,2% en métropole.



Depuis juin 2022, la recommandation de vacciner tous les nourrissons contre les infections invasives à méningocoque de type B, à partir de 2 mois et avant l’âge de 2 ans, est inscrite dans le calendrier des vaccinations. La couverture vaccinale à au moins une dose à 8 mois contre le méningocoque B était de 39,2 % à La Réunion, contre 49,4% en métropole.



Chez les enfants et adolescents, une augmentation de +0,7 à +4,2 points de la couverture vaccinale a été observée entre 2021 et 2022 pourla vaccination contre le méningocoque C dans toutes les tranches d’âges au-delà de 4 ans.



Infections à papillomavirus humain (HPV) :

La vaccination contre les infections à papillomavirus (HPV) prévient jusqu’à 90 % des infections HPV à l’origine de cancers du col utérin, de la sphère uro-génitale (pénis) et de certains cancers de la sphère oto-rhino-laryngologie (ORL).



En 2022 à La Réunion, la couverture vaccinale contre les infections à HPV chez les jeunes filles était de :



• 19,1 % pour une dose chez des filles âgées de 15 ans



• et 14,1 % pour le schéma complet chez les filles âgées de 16 ans. La vaccination a progressé entre 2015 et 2022 pour le vaccin HPV chez la jeune fille de 15 ans mais la couverture vaccinale reste très insuffisante pour interrompre la circulation du virus. Chez les jeunes garçons, la vaccination contre les infections à HPV est recommandée depuis deux ans. La couverture vaccinale était de :



• 3,1 % pour la première dose à 15 ans



• et seulement de 1,2 % pour la 2nde dose à 16 ans. Les niveaux de couverture vaccinale à La Réunion sont encore inférieurs aux cibles pour plusieurs vaccins dont le ROR (rougeole, oreillons, rubéole), le HPV (papillomavirus) ou encore la grippe chez les personnes à risque. Il existe des disparités sur les tendances récentes qui doivent conduire à encourager, d’une part, la population à se faire vacciner et, d’autre part, les initiatives auprès des professionnels de santé pour promouvoir la vaccination sur le terrain.





Les nouveautés du calendrier vaccinal 2023



• La vaccination contre les Rotavirus, principaux responsables des gastro-entérites aiguës virales hivernales, est désormais recommandée chez l’ensemble des nourrissons de 6 semaines à 6 mois, selon un schéma vaccinal adapté au vaccin utilisé. La vaccination permet de les protéger des diarrhées parfois graves, pouvant nécessiter une hospitalisation. Consultez le dépliant



• La vaccination annuelle contre la grippe saisonnière peut être proposée aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus.



• La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 a étendu les compétences des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes en matière de prescription et d’administration des vaccins. Les conditions d’application de ces nouvelles compétences (formation, traçabilité, …), ainsi que la liste des vaccins et le public cible pour chacune de ces professions de santé seront précisés par des textes réglementaires qui seront publiés dans le courant de l’année 2023.



Elaboré par le ministère chargé de la Santé, après avis de la Haute autorité de santé, le calendrier des vaccinations rassemble les recommandations vaccinales, générales et particulières, applicables en fonction de l’âge :



• calendrier des vaccinations 2023 à destination des professionnels de santé,



• calendrier 2023 simplifié à destination du grand public.



Depuis 2022, le carnet de vaccination électronique est inclus dans Santé publique France publie les dernières données relatives à l’adhésion à la vaccination à La Réunion afin d’orienter et de développer des actions visant à promouvoir la vaccination auprès de la population.En 2021, 72,8 % des personnes interrogées à La Réunion déclaraient être favorables à la vaccination (83,2 % en 2014, soit une baisse de plus de 10 points), alors que l’adhésion a progressé en métropole durant la même période (82,5% d’avis favorable).Nourrissons, enfants et adolescents :Chez les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018, pour lesquels s’applique l’extension de l’obligation vaccinale, on observe :• Une couverture vaccinale de 77,1 % pour la 2ème dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l’âge de 33 mois (enfants nés en 2020), contre 85,9% en métropole• Une couverture vaccinale 88,4 % pour la 3ème dose du vaccin hexavalent (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae b et hépatite B) à l’âge de 21 mois (enfants nés en 2021) , contre 91,2% en métropole.Depuis juin 2022, la recommandation de vacciner tous les nourrissons contre les infections invasives à méningocoque de type B, à partir de 2 mois et avant l’âge de 2 ans, est inscrite dans le calendrier des vaccinations. La couverture vaccinale à au moins une dose à 8 mois contre le méningocoque B était de 39,2 % à La Réunion, contre 49,4% en métropole.Chez les enfants et adolescents, une augmentation de +0,7 à +4,2 points de la couverture vaccinale a été observée entre 2021 et 2022 pourla vaccination contre le méningocoque C dans toutes les tranches d’âges au-delà de 4 ans.Infections à papillomavirus humain (HPV) :La vaccination contre les infections à papillomavirus (HPV) prévient jusqu’à 90 % des infections HPV à l’origine de cancers du col utérin, de la sphère uro-génitale (pénis) et de certains cancers de la sphère oto-rhino-laryngologie (ORL).En 2022 à La Réunion, la couverture vaccinale contre les infections à HPV chez les jeunes filles était de :• 19,1 % pour une dose chez des filles âgées de 15 ans• et 14,1 % pour le schéma complet chez les filles âgées de 16 ans. La vaccination a progressé entre 2015 et 2022 pour le vaccin HPV chez la jeune fille de 15 ans mais la couverture vaccinale reste très insuffisante pour interrompre la circulation du virus. Chez les jeunes garçons, la vaccination contre les infections à HPV est recommandée depuis deux ans. La couverture vaccinale était de :• 3,1 % pour la première dose à 15 ans• et seulement de 1,2 % pour la 2nde dose à 16 ans. Les niveaux de couverture vaccinale à La Réunion sont encore inférieurs aux cibles pour plusieurs vaccins dont le ROR (rougeole, oreillons, rubéole), le HPV (papillomavirus) ou encore la grippe chez les personnes à risque. Il existe des disparités sur les tendances récentes qui doivent conduire à encourager, d’une part, la population à se faire vacciner et, d’autre part, les initiatives auprès des professionnels de santé pour promouvoir la vaccination sur le terrain.• La vaccination contre les Rotavirus, principaux responsables des gastro-entérites aiguës virales hivernales, est désormais recommandée chez l’ensemble des nourrissons de 6 semaines à 6 mois, selon un schéma vaccinal adapté au vaccin utilisé. La vaccination permet de les protéger des diarrhées parfois graves, pouvant nécessiter une hospitalisation. Consultez le dépliant Gastroentérite du nourrisson : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner et le site dédié aux professionnels de santé : professionnels.vaccination-info-service.fr• La vaccination annuelle contre la grippe saisonnière peut être proposée aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus.• La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 a étendu les compétences des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes en matière de prescription et d’administration des vaccins. Les conditions d’application de ces nouvelles compétences (formation, traçabilité, …), ainsi que la liste des vaccins et le public cible pour chacune de ces professions de santé seront précisés par des textes réglementaires qui seront publiés dans le courant de l’année 2023.Elaboré par le ministère chargé de la Santé, après avis de la Haute autorité de santé, le calendrier des vaccinations rassemble les recommandations vaccinales, générales et particulières, applicables en fonction de l’âge :Depuis 2022, le carnet de vaccination électronique est inclus dans Mon espace santé . Il permet aux professionnels et aux patients de renseigner les vaccinations réalisées et celles prévues selon l’âge.



Pour consulter le BSP national :

Les indicateurs de couverture vaccinale sont disponibles sur le site



Les actions menées à La Réunion



Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière jusqu’au 30 septembre 2023



L’ARS La Réunion et l’Assurance Maladie ont lancé la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière le 18 avril 2023. Elle se poursuit jusqu’au 30 septembre. Face à l’imprévisibilité de la grippe et à sa dangerosité, notamment pour les personnes les plus fragiles, la vaccination reste l’arme la plus efficace. Elle est recommandée aux personnes à risque de développer une forme grave :

• personnes âgées de plus de 65 ans,

• personnes atteintes d’une maladie chronique (insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale, asthme, bronchopneumopathie obstructive…),

• personnes souffrant d’obésité sévère (indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m2),

• femmes enceintes,

• entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées.



Pour se protéger de la grippe, il est important pour ces personnes de se faire vacciner dès le début de la campagne et, pour tous les Réunionnais, d’adopter les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation des virus.



Les personnes les plus exposées aux formes sévères de grippe saisonnière sont également celles qui sont le plus à risque de développer une infection grave à la Covid-19. Pour ces personnes, il est essentiel d’être protégé par les deux vaccinations. Il est possible de pratiquer les deux vaccinations le même jour, au cours de la même séance de vaccination.



Pour en savoir plus : consultez le communiqué de presse diffusé



Campagne de vaccination contre le HPV à la rentrée



Le président de la République a récemment annoncé la généralisation d’une campagne de vaccination gratuite contre les infections à papillomavirus humain (HPV) pour les élèves des classes de 5ème dès la rentrée 2023. L’expérimentation, menée en région Grand-Est, a confirmé l’efficacité du dispositif sur l’acceptabilité et l’accessibilité de la vaccination. Cette campagne sera déployée à La Réunion. Une instruction inter-ministérielle relative à l’organisation de cette campagne au collège à partir de la rentrée scolaire 2023 est en cours d’élaboration. Une communication dédiée sera réalisée prochainement.



Vaccination-info-service.fr : un site de référence accessible à tous



Le site Vaccination-info-service.fr permet à chacun d’accéder à des informations factuelles, pratiques et scientifiques sur la vaccination aux différents âges de la vie, avec des focus par maladie. Régulièrement actualisé, il a été enrichi, notamment avec les nouveautés du calendrier vaccinal. Le site dispose également d’un « Espace Pro », spécialement conçu pour les professionnels de santé, acteurs essentiels de la vaccination. Pour consulter le Bulletin de santé publique (BSP) La Réunion : cliquez-ici Pour consulter le BSP national : cliquez ici Les indicateurs de couverture vaccinale sont disponibles sur le site Géodes L’ARS La Réunion et l’Assurance Maladie ont lancé la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière le 18 avril 2023. Elle se poursuit jusqu’au 30 septembre. Face à l’imprévisibilité de la grippe et à sa dangerosité, notamment pour les personnes les plus fragiles, la vaccination reste l’arme la plus efficace. Elle est recommandée aux personnes à risque de développer une forme grave :• personnes âgées de plus de 65 ans,• personnes atteintes d’une maladie chronique (insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale, asthme, bronchopneumopathie obstructive…),• personnes souffrant d’obésité sévère (indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m2),• femmes enceintes,• entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées.Pour se protéger de la grippe, il est important pour ces personnes de se faire vacciner dès le début de la campagne et, pour tous les Réunionnais, d’adopter les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation des virus.Les personnes les plus exposées aux formes sévères de grippe saisonnière sont également celles qui sont le plus à risque de développer une infection grave à la Covid-19. Pour ces personnes, il est essentiel d’être protégé par les deux vaccinations. Il est possible de pratiquer les deux vaccinations le même jour, au cours de la même séance de vaccination.Pour en savoir plus : consultez le communiqué de presse diffuséLe président de la République a récemment annoncé la généralisation d’une campagne de vaccination gratuite contre les infections à papillomavirus humain (HPV) pour les élèves des classes de 5ème dès la rentrée 2023. L’expérimentation, menée en région Grand-Est, a confirmé l’efficacité du dispositif sur l’acceptabilité et l’accessibilité de la vaccination. Cette campagne sera déployée à La Réunion. Une instruction inter-ministérielle relative à l’organisation de cette campagne au collège à partir de la rentrée scolaire 2023 est en cours d’élaboration. Une communication dédiée sera réalisée prochainement.Le site Vaccination-info-service.fr permet à chacun d’accéder à des informations factuelles, pratiques et scientifiques sur la vaccination aux différents âges de la vie, avec des focus par maladie. Régulièrement actualisé, il a été enrichi, notamment avec les nouveautés du calendrier vaccinal. Le site dispose également d’un « Espace Pro », spécialement conçu pour les professionnels de santé, acteurs essentiels de la vaccination.