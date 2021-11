Revenir à la Rubrique CINOR Semaine européenne de la réduction des déchets : Les actions de la CINOR et de ses partenaires

Au Carrefour de Saint-Denis, sur le Parking : Mardi 9 /11 : Votre geste de tri récompensé ! Découvrez le module de FOURMIZE et échangez avec eux vos déchets recyclables triés contre des remises et réductions !



À Leroy Merlin Sainte-Marie : Mardi 23/11 : Découvrez l’Association de Proximité de Sainte-Marie (APSM) qui présentera de 9 h à 12 h ses activités de collecte et de réemploi (ressourcerie).



Mercredi 24/11 et Dimanche 29/11 : Amenez vos enfants aux ateliers de créations d’objets de Noël, de 9 h à12h et 13h 30 à 16 h / 9h - 12h le dimanche Stand animé par l’ADRIE* -Ressourcerie Lé la et la CINOR. * présent uniquement le mercredi matin



Jeudi 25/11 : L’association RUN-ACTION vous fera découvrir les jardins familiaux du Chaudron et animera un atelier de fabrication de jardinières à partir de palettes. de 9 h 30 à12h et 14 h à 16 h.



Au Leclerc de la Réserve à Sainte-Marie : Mercredi 24/11 : Découvrez les astuces de l’ «Achat en vrac», de 9 h à12h et 13h 30 à 16 h 30 - Stand animé la CINOR, Quizz et Kits de transports de vrac (filets pour les fruits et légumes, bocaux en verre pour les aliments et liquides).



À la déchetterie de la Marine, sur le littoral de Sainte-Suzanne : Samedi 27/11 : Venez nombreux participer à une action de nettoyage avec les associations et la commune de Sainte-Suzanne. À la déchetterie de la Marine, répondez aux quizz et voyez si vous êtes un trieur d’élite !



À la Technopôle : mardi 30/11 : La CINOR animera deux sessions d’information au tri des déchets pour l’entreprise NESPRESSO. Sensibiliser les collaborateurs pour une meilleure gestion des déchets !





