Santé Semaine du rein : Prévenir l’insuffisance rénale par le dépistage Lutter contre les maladies du rein et plus particulièrement l'insuffisance rénale, c'est l'objectif de la semaine du rein qui sera organisée du 9 au 15 octobre. La Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR) tente de dépister les personnes concernées par cette maladie dont les conséquences sont particulièrement inquiétantes à la Réunion.

Un français sur 20 a les reins malades et ne le sait pas. Pour tenter de lutter cotre ce fléau, la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR) organise, du 9 au 15 octobre, la semaine du rein.



Cette semaine annuelle doit permettre une véritable prise de conscience dans la lutte contre l’insuffisance rénale chronique. C’est la 7ème édition de cette manifestation qui est organisée sous le haut patronage du Ministère de la santé.



La prévention de cette maladie, la prise en charge en dialyse, le don d’organe et la greffe rénale, le développement de la recherche et l’amélioration des traitements sont les véritables enjeux de ce problème de santé publique. Suite à la première Journée de l’IRC qui s’est déroulée en 2001, l’insuffisance rénale chronique a été pour la première fois reconnue comme 5ème maladie majeure par le Ministère de la Santé.



Des mesures préventives peuvent retarder la maladie



D’importants efforts restent à faire sur tout le territoire et plus particulièrement à la Réunion pour alerter le grand public sur les mesures de prévention de cette maladie asymptomatique et invalidante. Des mesures simples qui, bien suivies, retardent considérablement sa survenue.



Le point sur l'insuffisance rénale à la Réunion



On considère qu’actuellement en France 26.000 patients sont dialysés et 10.000 patients transplantés, 1 Français sur 10 souffre d’hypertension artérielle et 2.5 millions de Français sont atteints d’insuffisance rénale chronique.



A la Réunion, ces chiffres sont considérablement plus élevés aujourd’hui :



- 1.242 patients étaient dialysés en janvier 2011

- environ 380 patients jouissent d’un greffon fonctionnel



Dans notre île, l’insuffisance rénale est marquée par deux grandes affectations, le diabète, et tout particulièrement le diabète de type II dit insulino-résistant, et l’hypertension artérielle. Elle est l’une des grandes préoccupations de Santé Publique. Notre département est de loin, le département français le plus touché par cette affectation, au regard de sa population.



Ici, la prévalence (nombre total de cas rapporté à la population) est d’environ de 1500/million d’habitants, soit deux fois et demi plus qu’en métropole et l’incidence (nombre de nouveau cas par an, rapporté à la population) se chiffre à 200/million d’habitants, soit deux fois plus qu’en métropole.



Le programme de cette semaine est le suivant :



Dépistage à la bandelette urinaire :



- à la Clinique Durieux au Tampon le Mardi 11 Octobre d e 9h00 à 16h00



- à la Clinique Sainte-Clotilde le Mercredi 12 Octobre de 9h00 à 16h00



- au Centre hospitalier Félix Guyon dans le hall d'entrée le Jeudi 13 Octobre de 9h00 à 16h00



- au GHSR Saint-Pierre le Vendredi 14 Octobre de 9h00 à 16h00



Dans les laboratoires suivants participant à l’opération :



Le Tampon : Laboratoire des Trois Mares – 2A rue Charles Baudelaire – 0262 24 24 25



Saint-Denis : Labosip – 82 rue Labourdonnais – 0262 40 51 30



Saint-Denis : Labosip la Montagne – 11 chemin Hautbois – 0262 40 51 20



Saint-Denis : Labosip St Vincent – 33 rue du Maréchal Leclerc – 0262 40 51 40



Sainte-Clotilde : Labosip – 2 rue de la Clinique – 0262 40 51 00



