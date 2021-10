Semaine du goût : Voyage autour du monde dans les cantines de Saint-Leu !

La Ville de Saint-Leu a célébré la Semaine du goût dans les cantines scolaires du 25 au 29 octobre 2021.



Au menu de cette semaine spéciale, les élèves ont pu déguster des plats venus des 4 coins du monde. Poulet façon tajine, chili sin carne, galinhada de poulet ou encore aloo bombay : le Brésil, le Mexique, le Maroc et l’Inde étaient à l’honneur dans les assiettes des marmailles.



C’est lors de la toute récente commission des menus que l’idée de faire découvrir de nouvelles saveurs à la cantine a été validée. La Ville de Saint-Leu met un point d’honneur à assurer son rôle pédagogique en matière de nutrition en ouvrant l’horizon alimentaire des élèves.



L’enjeu est également de prévenir le gaspillage en combinant nouveautés et valeurs sûres. Lorsque le plat principal sort de l’ordinaire, une entrée plus classique est proposée.



Les agents de cantine ont reçu des fiches recettes spécifiques pour cette semaine du goût. Cela a demandé à chacune et à chacun de s’adapter, de changer quelques fois ses habitudes. La Ville de Saint-Leu remercie l'ensemble des acteurs de la restauration scolaire mobilisés dans le cadre de cette semaine du goût dans les écoles !