Semaine du développement durable : Zoom sur les actions prévues aux quatre coins de l'île

De nombreuses actions sont prévues à l'occasion de la semaine du développement durable. Par N.P - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 17:00

Après le succès du World Clean Up Day, la semaine phare de la Semaine européenne du développement durable est du 20 au 26 septembre. Durant cette semaine, de nombreux projets vont avoir lieu. Sur toute la semaine : L'association Penser et agir la restauration écologique à Ste-Rose propose des visites de son exploitation ainsi que de la forêt de Bois de couleur. Une manière ludique pour connaître les spécificités de La Réunion, de son terroir et de ses espèces endémiques. Contact : M. Quentin Donnay - 0692 43 88 39 - donnay.quentin@orange.fr L'association Insertion pour mieux vivre ensemble à Cambuston (IMVEC) ouvre les portes de son jardin potager, labellisé bio, pour proposer des activités patrimoniales ou éducatives à travers divers ateliers entre le 20 et 29/09/2021. Contact : imvec.asso@hotmail.com L'association Ti'Planteur organise des ateliers de sensibilisation au compostage, à l'upcycling. Contact : Mme Malard/M. Woellet - 0692 35 19 83 - associationtiplanteur@yahoo.com Le Département de La Réunion organise l'action : Bann frui ek legim pei anler dan nout kolez. L'objectif est de sensibiliser les collégiens aux bénéfices et à la nécessité de manger des fruits et légumes péi. Contact : Mme Murielle Chane - murielle.chane@cg974.fr Mardi 21 septembre : De 8h à 12h, le Département de La Réunion organise la remise du prix "Challenge Energie" au Théâtre du Champfleuri à Ste-Clotilde. Les collégiens, à travers plusieurs ateliers ludiques, ont donc été sensibilisés à la lutte contre le gaspillage énergétique. Contact : Mme Faustine Bègue - faustine.begue@cg974.fr Mercredi 22 septembre : De 13h30 à 16h30, l'association Kosasa organise à La Raffinerie (St-Paul) l'événement Média Kartié. Cette action vise à introduire l'audiovisuel à des jeunes tout en leur permettant de connaître davantage leur quartier et ses habitants. Contact : M. Grégory Jadin - 0692 50 42 31 - associationkosasa@gmail.com De 9h45 à 11h45, le Collège Michel Debré de La Plaine des Cafres organise un ramassage de déchets. Contacts : M. Pierre Houllier de la CASUD - phoullier@casud.re ou Mme Reine-Marie Céleste - 0262 59 36 67 - rceleste@casud.re De 8h à 12h, le Collège de La Châtoire au Tampon organise un ramassage de déchets. Pour entrer en contact avec les porteurs de projets ou en savoir plus sur la SEDD, vous pouvez me contacter directement avec les coordonnées figurant dans ma signature.





