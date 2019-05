Communiqué Semaine du Logement des Jeunes: Une édition axée sur l'accès au droit et le non-recours La Semaine du logement des jeunes se tiendra du mardi 21 Mai au 25 mai 2019. Le communiqué :

Du mardi 21 Mai au 25 mai 2019, l’ALEFPA et son Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) de l’Ile de la Réunion organisent la 3ème édition départementale de la Semaine du Logement des Jeunes.



Depuis 2010, l’UNCLLAJ lance chaque année une semaine nationale dédiée au logement des jeunes. Durant cette semaine, les associations CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes), les Services Logement Jeunes (SLJ) et leurs partenaires se mobilisent pour animer des événements en faveur du logement des jeunes.



La Semaine du Logement des Jeunes est un évènement national destiné à interpeller le grand public sur les difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement autonome, pourtant essentiel dans la construction de l’autonomie et l’insertion sociale. Logements chers, manque de ressource, parc social difficile d’accès, logements inadaptés,…



Les difficultés des jeunes pour trouver leurs premiers logements sont nombreuses. Cette semaine a également pour objectif d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre à la difficulté pour les jeunes d’accéder au logement: jeunes, bailleurs, propriétaires, institutions… par l’organisation sur une semaine exclusive autour du logement aux quatre coins de l’Ile :



- Ouverture de la semaine le Mardi 21 mai de 9h à 13h à la Cité des métiers de Saint-Pierre- 65 rue du père Lafosse

- Mercredi 22 mai de 09h à 13h au Centre Social Coeur Saignant - 7 avenue Louis ARAGON au Port

- Vendredi 24 mai de 8h30 à 12h sur l’antenne de la Mission locale de l’Est – 188 chemin pente Sassy à Saint-André

- Samedi 25 mai de 9h à 12h dans les locaux du CRIJ -28 rue Jean Chatel à Saint-Denis



Cet évènement est une belle opportunité de rassemblement des acteurs et de valorisation des solutions et actions innovantes initiées dans les territoires. Les nombreux partenaires mobilisés et présents sont nommés sur l’affiche officielle ci-joint.



La Semaine du Logement des Jeunes 2019 portera la question de l’accès aux droits des jeunes, en lien avec le logement, et du non-recours. Un des objectifs sera donc de mettre en avant la complexité des démarches, en écho aux difficultés que rencontrent les jeunes : « non connaissance » des possibilités d’une part, mais aussi « non demande », pour les jeunes qui ne se sentent pas légitimes, ou sont découragés par des délais ou démarches trop longues.



Ainsi, 22% des jeunes de 18 à 30 ans déclarent ne pas avoir bénéficié des aides auxquels ils auraient pu prétendre (+5 points par rapport à 2016) et 65% des jeunes n’ont pas entendu parler des dispositifs de caution comme VISALE ou LOCAPASS1 .

