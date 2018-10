Semaine du Goût: L'Aurar participe à l'équilibre alimentaire

L’AURAR participe à la Semaine du Goût, organisée par la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût. Une fiche pédagogique sur " l ‘équilibre alimentaire", validée par l’INRA Dijon a ainsi été créée. Distribuée dans le kit pédagogique destiné aux enseignants et à leurs élève, elle permet de donner aux enfants de 6 à 10 ans une première sensibilisation à l’équilibre nutritionnel.



A l’occasion de cet événement, l’Aurar a organisé, hier, un évènement pédagogique à la Clinique Omega. Des patients et leurs enfants ont été conviés à un déjeuner équilibré et ont pu participer à un atelier de la Semaine du Gout sur l’équilibre alimentaire avec une diététicienne.



La Semaine du Goût se poursuit jusqu’à la fin du mois d’octobre à la Réunion : 65 classes sur le territoire réunionnais accueillent un chef ou un professionnel qui vient dispenser une leçon de goût.