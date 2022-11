Revenir à la Rubrique CIVIS Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes La Réunion est le 3ème département le plus violent de France envers les femmes et chaque jour en moyenne sept plaintes sont déposées sur l’île pour des faits de violences conjugales.

CIVIS et son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) se mobilisent.

Durant une semaine, du 22 au 26 novembre prochain, les communes membres de la CIVIS s’engagent autour d’actions de sensibilisation, de conférences-débats, de prévention ainsi que de marches solidaires : le 22 novembre de 8h à 12h à l’hôtel de ville de Petite-Île

le 23 novembre de 8h à 12h à Cilaos

le 24 novembre de 8h à 12h sur le parvis de la Mairie de L’Etang-Salé

le 25 novembre de 8h à 12h dans les jardins de la Mairie de Saint-Pierre

le 26 novembre de 14h à 21h dans le parc de la Mairie de Saint-Louis La plateforme téléphonique 39 19 (appel gratuit depuis un poste fixe), reste disponible 7/7, à destination de toutes les femmes, quelles que soient les violences qu’elles subissent mais également de toute personne témoin de faits de violence.

