Communiqué Semaine de la santé sexuelle du 05.06 au 09.06.2023

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé sexuelle constitue l’un des piliers essentiels du bien-être : "La santé sexuelle, lorsqu'elle est considérée de manière positive, s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence." Par NP - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 15:13

Pour vivre une sexualité positive et épanouie, il est important que chacun :



* - Vivent dans une société qui affirme et promeut la santé sexuelle.

* - Possèdent des informations complètes et fiables sur le sexe et la sexualité, à la fois sur la connaissance de soi, la maitrise des désirs, la relation avec l’autre et l’acceptation de vivre le désir et le plaisir, mais aussi sur les risques auxquels la sexualité peut les confronter et leurs conséquences à long terme.

* - Accèdent facilement aux soins de santé sexuelle, préventifs et curatifs.

* Dans ce cadre, les acteurs de Caress 974, avec le soutien de l’ARS, vont promouvoir à nouveau la santé sexuelle et affective, lors d’une campagne de communication grand public, qui aura lieu du 5 au 9 juin 2023. Cette campagne portera plus particulièrement sur les infections sexuellement transmissibles et la prévention de grossesses non désirées. Elle rappellera aussi, les récentes mesures, portant sur :



- La gratuité d’accès aux préservatifs externes pour les jeunes de moins de 26 ans en pharmacie,

- La généralisation de l’accès au dépistage du VIH dans tous les laboratoires de biologie médicale, sans ordonnance, avec une prise en charge à 100%,

- La prise en charge à 100% de la contraception d'urgence pour toutes sans prescription (les consultations en santé sexuelle sont prises en charge à 100% auprès des médecins et sage-femme)



A cette occasion, les acteurs de Caress 974 organiseront une série d’activités (prévention/dépistages VIH/IST) du 05.06.2023 au 10.06.2023



Les associations et CeGIDD restent ouverts :

CEGIDD NORD EST : Tél : 0262 90 55 69, CHU Félix Guyon - Saint-Denis : du lundi au vendredi : 8h30 - 16h45, dernier vendredi du mois de 8h30-17h45, 1er et 3ème samedi du mois de 8h30-12h30

CEPS (CeGIDD Ouest) : Tél. : 0262 74 23 80, 29 rue Labourdonnais - Saint-Paul : sur RDV Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 17h / Mardi, jeudi : 8h30 - 16h (les RDV sont possibles les jours mêmes)

CeGIDD Sud :

Tél : 0262 35 96 10, CHU GHSR - Saint-Pierre : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h-17h / jeudi : 8h-12h

Associations ARPS : Tél. : 0262 21 88 77, Adresse : 11 bis rue Saint-Jacques - Saint-Denis Permanence d’accueil pour les dépistages Lundi - vendredi : de 11h - 18h

ASETIS :

Tél : 0262 25 80 81 ; Adresse : 121 Chemin Casabona - Saint-Pierre Permanence d’accueil pour les dépistages Lundi au vendredi : 9h - 16h



Le Planning Familial 974 :



Tél. : 0800 08 11 11 /0692 87 36 71 ; Adresse : 13 D Chemine des Mangues-Carottes - Saint-Louis Permanence d’accueil pour les dépistages Lundi au vendredi : 8h - 16h, sauf le mercredi



Association Réseau Ote (Kaz’Ote) :

Tél. : 0262 45 26 55 7 chemin Pavé, Grande Fontaine 97360 Saint Paul Permanences TRODS les mardi, mercredi et jeudi matin.



Rive :

Tél : 0262 20 28 56 ; Adresse : 21 rue Malartic - Saint-Denis Accueil pour les dépistages uniquement sur RDV au 0692.82.13.38 ou 0262.20.28.56



Laboratoires de Ville : A partir de 18 ans dépistage du VIH gratuit et sans ordonnance, sans rendez-vous, avec sa carte vitale.