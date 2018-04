Semaine de l'innovation: succès assuré à l'occasion de l'Afterwork sur la créativité

Jeudi a eu lieu l’Afterwork sur la créativité organisé par Nexa et InnovonsLaRéunion au Campus Réunion. Il a servi de point d'honneur à cette 12e semaine de l'innovation tout juste écoulée. Cet afterwork a été accueilli avec grand succès par une cinquantaine de personnes.



La formatrice Dominique Eloise a mené d’une main de maître cet atelier. Les participants, répartis en groupe de 6 à 7 personnes, ont découvert des techniques de créativité pour apprendre à animer une réunion plus efficace et plus dynamique. Ils ne se connaissaient pourtant pas, mais tous ont réussi à mettre leurs connaissances et leur compétences en commun afin de travailler en totale osmose. Un point essentiel et nécessaire pour faire naître des idées sur de courts laps de temps. Chacun était ainsi confronté aux idées des autres pour trouver une problématique commune.



Autant de points qui prouvent que cet Afterwork créatif a été le fruit d'un expérience très enrichissante, à la fois conviviale et professionnelle. De nombreuses nouvelles perspectives et de nouveaux talents se sont révélés.



Pour les retardataires, les participants heureux ou les curieux, Nexa et InnovonsLaréunion vous donnent de nouveau rendez-vous au mois de juin pour la prochaine semaine de l’innovation.