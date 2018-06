Semaine de l'innovation : Des dizaines de participants formés au changement

Les 4, 5 et 6 juin derniers, Nexa et InnovonsLaRéunion ont organisé une semaine de l’innovation. La thématique : la conduite du changement. Ateliers-coaching, afterwork, rendez-vous individuels, suivi personnalisé... cette semaine a rassemblé des dizaines de participants.



Objectif : accompagner et former les managers, salariés, chefs d’entreprise dans leurs prises de décision face au changement. Cette semaine a permis à près de 40 acteurs réunionnais tous secteurs confondus, de se mettre en situation de changement et d’apprendre les outils pour réussir leur propre transition.



Les participants ont été épaulés par une formatrice venue de métropole, Sylvie Jeannequin. Ils ont pu bénéficier de son retour d’expérience, ses conseils et sa formation. Anticiper les risques, définir et mettre en oeuvre une démarche permettant la mise en place d'une solution dans des conditions optimales pour soi, pour ses salariés, pour son entreprise... des paramètres à prendre en compte pour "piloter son changement". "Pour réussir son changement, parlez d’abord de ce qui ne va pas changer", souligne Sylvie Jeannequin.