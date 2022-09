Communiqué Semaine de l’inclusion : "Mobilisés pour tous les ti marmay"

Dans le cadre des orientations du schéma départemental des services aux familles et en lien avec la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion, la Caisse d’allocations familiales en partenariat avec des acteurs de projets engagés (ALEFPA, FDPE, Babyland, Des Racines et des Ailes, …) lance une semaine de l’inclusion du 26 au 30 septembre "Mobilisés pour tous les ti marmay". Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 08:36

Par cette semaine collective de mobilisation, les partenaires du SDSF entendent valoriser et trouver des solutions pour l’accueil et l’insertion des tout-petits en situation de handicap.



L’occasion de mettre en lumière les initiatives réussies des structures qui s’engagent au quotidien et les réalisations communes, notamment le Pôle ressources handicap (PRH) qui vient accompagner les familles et les professionnels, mais aussi de penser de nouvelles solutions et enfin de célébrer la différence dans les structures qui accueillent des tout-petits.



Partages d’expériences, émerveillement, échanges sont au programme de cette semaine qui s’annonce riche, ouverte et inclusive. À destination des familles de tout-petits en situation de handicap et des professionnels qui les accompagnent, la semaine s’organise autour de temps forts :



- Une journée de sensibilisation des professionnels avec un festival de l’inclusion organisé par Babyland, le 27 septembre au Centre de vacances de l’Ermitage pour découvrir et mieux appréhender les questions autour du handicap, mais aussi échanger entre professionnels ;



- 24 spectacles offerts par la Caf sur toute l’île aux tout-petits pour les structures accueillant des enfants en situation de handicap, événements portés par la Fédération Départementale de la Petite Enfance (FDPE), avec la mobilisation de compagnies de spectacle vivant ;



- Une grande journée événementielle « accueil pour tous » organisée par l’Alefpa avec un séminaire le matin pour les professionnels sur l’accueil du jeune enfant différent et deux grands spectacles offerts aux familles des enfants et professionnels du secteur, au Téat Champ Fleuri. Cet évènement est organisé avec la présence exceptionnelle d’Isabelle Sancerni, Présidente du Conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales.



Cette semaine sera complétée par des actions de formation de professionnels qui concerneront dans un premier temps 60 professionnels.



En 2023, dans le cadre de la sous-commission petite enfance du Comité Départemental des Services aux Familles (CDSF), un plan de formation "handicap et petite enfance" sera lancé afin de poursuivre et amplifier cette dynamique d’ "accueil pour tous".