Rubrique sponsorisée Semaine de l’identification : Pour le protéger, je l’identifie !

Du 6 au 12 juin 2022, c’est la semaine de l’identification. Les médiateurs du TCO viennent à votre rencontre.

Par TCO - Publié le Vendredi 10 Juin 2022 à 15:36

+ d’infos : https://identifier-mon-animal.fr/

Nos médiateurs sillonneront les 5 communes du territoire et répondront à toutes vos questions sur l’identification. Où retrouver nos médiateurs ? Vendredi 10 juin 2022 de 8h à 12h à Piton Saint-Leu et au centre-ville de Trois-Bassins

Samedi 11 juin 2022 de 8h à 12h au marché forain de La Possession

Lundi 13 juin 2022 de 14h à 17h à la Saline les hauts et au centre-ville du Port À retrouver sur notre site internet ► Toutes les informations pratiques relatives à l’identification de votre animal et à la prévention de l’errance animale.

Out zanimo, okip a li !